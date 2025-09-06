La Ruota della Fortuna, arriva la decisione Mediaset: l’annuncio di Gerry Scotti

Gerry Scotti lo ha annunciato in diretta. Pier Silvio Berlusconi ha infatti preso una decisione sul fortunato programma Mediaset, che sta ottenendo ascolti sorprendenti e che sta anche vincendo contro la messa in onda di Affari Tuoi, il game show iniziato da qualche giorno su Rai 1 e condotto sempre da Stefano De Martino. Sta circolando in rete un fuorionda comparso nelle ultime ore: “Vi avevo detto che ci saremmo visti fino a luglio, poi fino ad agosto e a settembre” – ha esordito lui – “È arrivato settembre, vi dico che ci vedremo fino alle castagne e probabilmente starete con noi fino ai panettoni“.

Il futuro de La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti lo ha promesso, e il pubblico si è detto molto felice per questo annuncio inaspettato. Il gioco televisivo – che vede anche la presenza della showgirl ed ex volto Rai Samira Lui – sta conquistando i telespettatori, e per questo l’azienda Mediaset ha scelto di prorogare la messa in onda e di farlo durare – per il momento – fino a Natale. L’annuncio del conduttore potrebbe in realtà essere il segnale di un vero e proprio cambio di strategia da parte della rete Mediaset. Pier Silvio Berlusconi sarebbe infatti pronto a rivedere la programmazione dati gli ottimi ascolti ottenuti.

Tutte le “paure” si concentrano ora su Striscia la Notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che sta già perdendo i propri equilibri da qualche tempo. Il suo futuro sembra infatti essere ancora abbastanza incerto.

Che fine farà Striscia la Notizia

Le parole dette da Gerry Scotti hanno alimentato ancora di più i dubbi sul futuro del programma pre-serale di Mediaset. “Striscia torna, ma non si sa quando”, hanno detto alcune fonti vicine allo show. Ci sono quindi al momento diverse interpretazioni sul destino del tg satirico, che si è allontanato dalla programmazione tv per dare spazio alla messa in onda de La Ruota della Fortuna. Pare però che il programma possa riprendere il suo posto storico nell’access prime time di Canale 5, anche se i tempi restano un mistero. Nel frattempo, la trasmissione di Gerry sta ottenendo degli ascolti eccellenti e sta anche donando all’azienda una buona solidità.

Pier Silvio Berlusconi si è anche presentato in studio a sorpresa per ringraziare personalmente il conduttore che, con il programma, sta facendo un lavoro straordinario. Il Vice Presidente Mediaset potrebbe quindi aver deciso di prolungare La Ruota della Fortuna, in modo da non interrompere un meccanismo televisivo che sta funzionando benissimo.