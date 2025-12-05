La Ruota della Fortuna, arriva il figlio di Gerry Scotti: l’emozione del conduttore

Una sorpresa che il famoso volto televisivo forse non si sarebbe immaginato e che gli ha fatto davvero molto piacere, cosa è accaduto

I colpi di scena a La Ruota della Fortuna non mancano mai, il game show di Canale 5 che ottiene puntata dopo puntata risultati strepitosi, è diventato una vera e propria casa per Gerry Scotti. Il conduttore è amatissimo dal pubblico e vederlo così emozionato è stata una vera sorpresa per chi lo segue da anni. Ma il famoso volto Mediaset non è riuscito a trattenere l’emozione quando ha indicato tra il pubblico, il figlio.

A chi non capita di andare a trovare un proprio genitore a lavoro? Se si ha un padre che è conduttore questo equivale a sedere tra il pubblico o a guardare il programma da dietro le quinte. Nel caso del figlio di Gerry Scotti, il giovane Edoardo ha voluto applaudire il suo papà direttamente dalla platea.

La sorpresa a Gerry Scotti, il figlio lo applaude a La Ruota della Fortuna

È stato lo stesso Gerry Scotti ad aprire la puntata annunciando al pubblico la presenza di una persona speciale tra il pubblico. Essendo per lui gli studi Mediaset una sorta di seconda casa, è del tutto normale che il figlio Edoardo sia andato a trovarlo in studio, decidendo – in modo del tutto inaspettato – di apparire davanti alle telecamere.

Il figlio di Gerry Scotti, infatti, nonostante la notorietà del padre, preferisce stare lontano dai riflettori, ma questa volta – forse anche per il grande successo che il game show condotto dal padre sta ottenendo – ha voluto fare un’eccezione. Così Gerry Scotti, nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda lo scorso 2 dicembre, ha confessato al pubblico di essere molto emozionato perché tra il pubblico c’era il figlio Edoardo.

“Oggi cercherò di non essere troppo emozionato perché è venuto a vedermi, addirittura seduto in prima fila, mio figlio Edoardo“, queste le parole del padrone di casa, a cui hanno fatto eco gli applausi del pubblico, che ha così calorosamente salutato il figlio di Gerry Scotti. Poi il conduttore ha ironizzato sul fatto che i figli di Edoardo, dunque i suoi nipoti, lo hanno fatto uscire, poiché all’ora in cui il game show va in onda generalmente è impegnato a lavarli e farli mangiare.

Edoardo Scotti ha due figli, Virginia e Pietro, i nipotini di cui il conduttore è innamoratissimo. Quando è nato il secondo nipote, ospite a Verissimo aveva raccontato a Silvia Toffanin di essere molto contento per lui, poiché lui e figlio unico e anche Edoardo a sua volta lo è: “(…) Entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità“. Gerry Scotti è molto legato a suo figlio, che lo aiuta anche nel lavoro, tempo fa il conduttore raccontò che era lui ad occuparsi dei suoi profili social, che sono seguitissimi e ricchi di interazioni.