La Ruota dei Campioni vince contro Tali e Quali, ma lascia l’access prime time a De Martino. I dati Auditel del 23 gennaio 2026

La Ruota dei Campioni batte Tali e Quali in prime time, ma Gerry Scotti lascia l’access prime time alla concorrenza. Affari Tuoi sta costruendo un prossimo futuro sempre più ricco di sorprese.

La Ruota dei Campioni si impone al venerdì sera. Gerry Scotti e Samira Lui, nella versione deluxe del classico gioco che fu di Mike Bongiorno, trovano nuova linfa e consensi pur perdendo qualche punto per strada. La percentuale di ascolto complessiva del gioco è 23,7% di Share che passa al 22,4% in seconda serata. Nell’ultima parte di programma chiamata “atto finale”.

Il problema è nel corso del prime time perchè Scotti funziona, questo è chiaro dopo mesi di supremazia televisiva, ma il format comincia a vivere un momento di stanca. I numeri, rispetto alle scorse settimane, sono al ribasso di 1-2 punti (arrotondando per difetto). Un rischio calcolato che non inficia, per ora, sul rendimento complessivo. Anche perchè la concorrenza si fa bastare molto meno. Raiuno, con Tali e Quali, ottiene il 17,8% di Share.

Gerry Scotti vince in prima serata e concede l’access prime time alla concorrenza

Nicola Savino, nella versione nip del programma di Carlo Conti, cerca di rimanere in scia ma accusa comunque il colpo di un divario netto e inequivocabile. Rai2, dopo aver mostrato Ferrari (il biopic sul Patron della Rossa) nelle scorse settimane, ripropone Lamborghini – The man behind legend arrivando al 5,1% di Share.

La terza rete di Viale Mazzini si rifugia ne La zona d’interesse conquistando il 3,7% di Share. Passando, invece, alle reti cadette di Cologno Monzese, Rete4 sceglie Quarto Grado arrivando quasi al 10%. La trasmissione raggiunge il 9,8% di Share nel computo delle percentuali. Italia Uno si fa bastare il 7,2% di Share con La Maledizione della Prima Luna, il ritorno di Capitan Jack Sparrow si conferma un evento di medio interesse.

Stefano De Martino guadagna terreno

Propaganda Live, su La7, conquista il 6,5% di Share raggiungendo gli standard della stagione. Cairo, anche con questo titolo, può dirsi soddisfatto. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con Cucine da Incubo ottiene il 2,1% di Share. Nove, con I migliori Fratelli di Crozza, arriva al 2,2% di Share.

Sul Canale 20 Fire with Fire raggiunge l’1,4% di Share. Rai4, con Sezione 8, ottiene l’1,5% di Share. Leggermente più alto Gran Torino, su Iris, con l’1,7% di Share. RaiMovie propone La battaglia di Midway chiudendo all’1,2% di Share. Il preserale generalista italiano vede trionfare Stefano De Martino al 24,4% di Share. L’access prime time, per la seconda sera consecutiva, torna appannaggio del gioco dei pacchi. La trasmissione si sta avvicinando ai fasti del recente passato.