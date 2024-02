La sera prima della partenza del Festival di Sanremo viene dedicata da Raiuno a una pagina di Storia del nostro Paese che ci riporta indietro nel tempo, fino al secondo dopoguerra. La Rosa dell’Istria, in onda lunedì 5 febbraio 2024 alle 21:30, è infatti la storia di una famiglia che, a seguito dell’armistizio e delle sue conseguenze, si vede costretta a fuggire dalla propria terra. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

La Rosa dell’Istria, la trama

La Rosa dell'Istria, le foto del film-tv su Rai 1 Guarda le altre 22 fotografie → Canfanaro, Istria. Maddalena Braico (Gracjela Kicaj) ha diciotto anni e sogna di diventare una pittrice, ma la Seconda guerra mondiale sconvolge i suoi piani e quelli della sua famiglia. I partigiani titini arrivano in paese e la famiglia Braico deve fuggire.

Durante la fuga si trovano coinvolti in uno scontro a fuoco e il fratello di Maddalena, Niccolò (Costantino Seghi), viene colpito. La famiglia Braico, distrutta, trova riparo a Cividale del Friuli dallo zio Giorgio (Fausto Maria Sciarappa). Qui provano a ricominciare, ma non è facile.

Antonio (Andrea Pennacchi), il papà di Maddalena, è un medico, ma per sfamare la famiglia comincia a lavorare come semplice operaio. A scuola Maddalena è presa di mira dai nuovi compagni per le sue origini istriane. Un giorno arrivano perfino a strattonarla, ma Leo (Eugenio Franceschini), che è lì di passaggio, riesce a mandarli via. Leo è un ragazzo affascinante e, come Maddalena, ama l’arte e la pittura. I due diventano subito amici e Leo spinge Maddalena a seguire il sogno di diventare un’artista, mentre Antonio vuole che sua figlia pensi alla scuola e a un futuro sicuro.

Il legame di Maddalena con Leo diventa così forte che, all’amore per l’arte, si unisce presto quello sentimentale, messo a rischio dagli eventi. Antonio, infatti, trova finalmente lavoro come medico condotto e dovrà nuovamente trasferirsi. Maddalena, invece, non vuole lasciare Leo e, disperata, corre da lui, scoprendo però che il ragazzo è sparito.

Delusa, Maddalena abbandona quindi i suoi dipinti e parte con la famiglia. Le disavventure, tuttavia, non sono finite per i Braico che dovranno sopportare altri momenti difficili e anche perdite dolorose. Il tempo intanto passa e i sogni di Maddalena sembrano essere ormai un lontano ricordo. E, mentre l’Italia festeggia la fine del conflitto, Leo ritorna: non ha mai dimenticato Maddalena.

I due ragazzi decidono quindi di trasferirsi a Padova, dove finalmente potranno vivere della loro arte. L’allontanamento di Maddalena, però, spezza il cuore di Antonio, che continua a non accettare la vocazione di sua figlia. Ma sarà proprio inseguendo il suo sogno che Maddalena scoprirà la verità su Niccolò, suo fratello. Le storie degli esuli istriani e dalmati, quelle dei dimenticati, saranno il tema al quale Maddalena consacrerà la sua arte, riunendo così tutta la famiglia Braico non solo nel ricordo, ma anche nella speranza di un domani migliore.

La Rosa dell’Istria, cast

Gracjela Kicaj è Maddalena Braico: una giovane istriana diciottenne, bella e solare, con la passione per la pittura, che dovrà purtroppo abbandonare a causa della guerra.

una giovane istriana diciottenne, bella e solare, con la passione per la pittura, che dovrà purtroppo abbandonare a causa della guerra. Andrea Pennacchi è Antonio Braico: 50 anni, è un padre affettuoso, ma anche autorevole. Quando i tragici eventi della Storia distruggono ogni sua certezza, mettendo a rischio l’incolumità della sua famiglia, fa di tutto per metterla al sicuro e non farle mancare nulla.

50 anni, è un padre affettuoso, ma anche autorevole. Quando i tragici eventi della Storia distruggono ogni sua certezza, mettendo a rischio l’incolumità della sua famiglia, fa di tutto per metterla al sicuro e non farle mancare nulla. Eugenio Franceschini è Leo: 25 anni, è un ragazzo apparentemente senza passato. Bello e appassionato, ma sempre sul chi vive, perché di origine ebraica, conduce una vita bohémienne a Cividale.

25 anni, è un ragazzo apparentemente senza passato. Bello e appassionato, ma sempre sul chi vive, perché di origine ebraica, conduce una vita bohémienne a Cividale. Costantino Seghi è Niccolò Braico: 20 anni, è il fratello maggiore di Maddalena. Ragazzo intelligente, ama la scrittura e la poesia.

20 anni, è il fratello maggiore di Maddalena. Ragazzo intelligente, ama la scrittura e la poesia. Clotilde Sabatino è Bina Braico: 45 anni, è la moglie di Antonio e la mamma di Maddalena, Niccolò e Saulo. Donna buona ed energica, Bina aiuterà suo marito a tenere unita la famiglia nei momenti più drammatici.

45 anni, è la moglie di Antonio e la mamma di Maddalena, Niccolò e Saulo. Donna buona ed energica, Bina aiuterà suo marito a tenere unita la famiglia nei momenti più drammatici. Fausto Maria Sciarappa è Giorgio: fratello di Antonio, da cui si trasferisce con la famiglia.

fratello di Antonio, da cui si trasferisce con la famiglia. Elisabetta De Palo è nonna Mimma;

Settimo Palazzo è Miran;

Federico Scridel è Gigi Ferri;

Diego Carli è Romano;

Maurizio Zacchigna è Renzo Giacca;

Lorenzo Acquaviva è don Ugo;

Ettore Belmondo è Sergio Visentin;

Antonio Buonanno è il Maresciallo Capuozzo;

Klarissa Vadenja è Ada;

Gabriel Zama è Elmo;

Fabio Di Lenardo è Saulo Braico a 9 anni;

Alessandro Kley è Saulo Braico a 11 anni;

Valentina Fiammetta Milan è Italia;

Roberta Colacino è la Professoressa Russolo;

Fiamma Visintin è Lucia;

Claudio Mezzelani è Zapelli;

Paolo Fagiolo è il capostazione;

Diego Facciotti è l’uomo del campo esuli;

Alen Kermac è il capo partigiani titino;

Antonio Veneziano è un carabiniere;

Sandro Pivotti è un tenente dei carabineri.

La Rosa dell’Istria, quante puntate sono?

La fiction è in realtà un film-tv della durata di 100 minuti, quindi in onda in una sola serata, quella del 5 febbraio.

La Rosa dell’Istria, regista

A dirigere il film-tv è Tiziana Aristarco, già dietro la macchina da presa per Mina Settembre. “Abbiamo sentito un profondo senso di responsabilità, ma anche di speranza nel raccontare, con questo film, la vita di una ragazza che cerca di sopravvivere e di vincere, anche se il mondo che le sta intorno le crolla addosso”, ha detto.

La Rosa dell’Istria, sceneggiatori e produttori

Il soggetto del film-tv è di Maximiliano Hernando Bruno, che ha anche scritto la sceneggiatura con Angelo Petrella (I Bastardi di Pizzofalcone). Il film-tv è prodotto da Verdiana Bixio per Publispei, Alessandro Centenaro e Maximiliano Hernando Bruno per Venicefilm, con Rai Fiction.

La fiction è stata realizzata con il contributo di Regione Friuli-Venezia Giulia e Friuli-Venezia Giulia Film Commission e con il sostegno della Camera di Commercio della Venezia Giulia Trieste Gorizia–Fondo Gorizia ed anche della Evropska Kulture–Capitale Europea della Cultura–European Capital of Culture Go!2025 Nova Gorica-Gorizia.

La Rosa dell’Istria, trailer

La Rosa dell’Istria, dov’è girato?

Le riprese del film sono avvenute in Friuli Venezia Giulia. Tra le location scelta, il Porto Vecchio di Trieste, Gradisca, Mossa, Gorizia, Grado e Fossalon. Le riprese si sono svolte nel 2023.

La Rosa dell’Istria, colonna sonora

Le musiche della fiction sono a cura di Mattia Donna & La Femme Piège, che hanno già lavorato per Cuori, La strada di casa e Io sono Mia.

La Rosa dell’Istria, libro

Il film-tv è tratto dal libro “Chi ha paura dell’uomo nero?” di Graziella Fiorentin (edito da Corbaccio).

La Rosa dell’Istria, storia vera

Il film-tv racconta una storia che s’ispira al libro di Fiorentin, la cui protagonista Maddalena ne è l’alter ego. La fiction si sofferma sul fenomeno dell’esodo giuliano dalmata, noto anche come esodo istriano, che ha portato dal 1943 fino alla fine della guerra all’emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini italiani dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, nonché di un consistente numero di cittadini italiani (o che lo erano stati fino poco prima) di nazionalità mista, slovena e croata. Si stima che i giuliani (in particolare istriani e fiumani) e i dalmati italiani che emigrarono dalle loro terre di origine ammontino a un numero compreso tra le 250.000 e le 350.000 persone.

La Rosa dell’Istria su RaiPlay

