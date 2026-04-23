La rivoluzione verticale di Netflix: così l’algoritmo e i nuovi feed cambiano il futuro dello streaming

Netflix si trasforma: in arrivo l’aggiornamento con feed verticale stile TikTok e Intelligenza Artificiale. Scopri come cambierà il modo di scegliere film e serie TV sul tuo smartphone entro fine aprile.

Dite addio alle lunghe e tediose sessioni di navigazione alla ricerca del titolo perfetto, quelle che spesso finiscono con un nulla di fatto e il telecomando abbandonato sul divano.

Netflix ha deciso di rompere gli indugi e di trasformare radicalmente la nostra esperienza mobile. Entro la fine di aprile, la piattaforma più famosa al mondo rilascerà un aggiornamento che promette di rendere la ricerca di un film o di una serie tv non solo più veloce, ma quasi magnetica.

L’ispirazione? Non arriva dal cinema classico, ma dai social che hanno riscritto le regole dell’attenzione. Il cuore del restyling è infatti un feed di video verticali, pensato per un pubblico che ormai non distingue quasi più tra il grande schermo del salotto e il display che tiene in tasca.

Come confermato dai vertici dell’azienda, l’obiettivo è intercettare quel consumo “frammentato” tipico della nostra epoca: pochi secondi per decidere, un gesto veloce del pollice e la visione può iniziare.

Dall’algoritmo al feed verticale: così l’IA sceglierà per noi

Ma come farà Netflix a sapere esattamente cosa vogliamo vedere mentre siamo in metropolitana o in pausa pranzo? La risposta sta in un connubio tra interfaccia e Intelligenza Artificiale generativa.

Non si tratta solo di estetica, il nuovo feed verticale funzionerà in modo simile a TikTok o ai Reels di Instagram, proponendo clip brevi, dinamiche e coinvolgenti che permettono di entrare nel cuore dell’azione con un tocco.

Dietro le quinte, l’IA lavorerà alacremente per affinare i suggerimenti. Non ci verranno più mostrati titoli basati solo su categorie generiche, ma sequenze video scelte chirurgicamente per risuonare con i nostri gusti più profondi.

Questa evoluzione, che segue a ruota quanto già testato sulle smart TV, segna il definitivo sorpasso della personalizzazione estrema sulla vecchia “vetrina” statica. Se Disney+ e Peacock hanno già mosso i primi passi in questa direzione, la mossa di Netflix sembra voler chiudere il cerchio, trasformando lo streaming in un flusso continuo e inarrestabile di intrattenimento su misura.