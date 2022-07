Un marito fedifrago e tre mogli in cerca della verità. Che nel film-tv La regola delle tre mogli, in onda questa sera, sabato 23 luglio 2022, alle 21:20 su Raidue, non tarderà ad arrivare con qualche sorpresa. Siete curiosi di saperne di più? Allora proseguite nella lettura!

La regola delle tre mogli, la trama

Il film-tv si apre con la morte di Dominick Whitford (Trevor Hayes), marito della consulente matrimoniale Allison (Erin Karpluk), investito da un’auto misteriosa. Allison viene informata dal detective Gabriel Strickland (Joris Jarsky), dicendole che secondo la Polizia si è trattato di un omicidio e che lei è tra i sospettati.

Ma Allison, presto, inizia a scoprire che Dominick le ha nascosto numerosi segreti. Non solo si viene a sapere che l’uomo non lavorava nell’ufficio dove le aveva detto si recava tutti i giorni, ma era sposato anche con un’altra donna, Marla Mitchell (Kate Corbett), oscura anche lei di tutto.

Allison e Marla si incontrano, chiariscono che sono state entrambe tradite e decidono di non rivelare nulla alle loro famiglie. Se non fosse che scoprono che Dominick aveva una terza moglie, Cheryl Volberg (Kelly Rutherford), che però non è così comprensibile con le altre due donne e rivendica il “ruolo” di vera moglie di Dominick.

Le cose precipitano quando Allison trova una cassetta di sicurezza appartenuta al marito, contenente i passaporti delle sue mogli, 30mila dollari e le coordinate di un conto in banca in Svizzera con 4 milioni di dollari. Sia lei che Marla vorrebbero dividersi equamente la somma, ma Cheryl rivendica i soldi tutti per sé. Allison e Marla, allora, la minacciano con un video della donna mentre ha un rapporto con un altro uomo: se non dividerà i soldi con loro, dimostreranno che ha tradito Dominick. Marla, intanto, rivela di essere incinta del marito, e si scopre che ha avuto problemi di salute mentale in passato.

Ma anche Allison -che intanto è stata vittima di un’aggressione da parte di una persona sconosciuta che le ha sparato- non ha un passato immacolato: la Polizia l’ha schedata per alcuni comportamenti violenti con il suo ex ragazzo Graham (Brett Donahue). Ognuna delle tre, ora, cerca di screditare le altre per non essere accusata dell’omicidio dell’uomo.

Si ritrovano così tutte e tre nella stessa stanza, una sospettosa dell’altra: Marla, in particolare punta una pistola su Cheryl ed Allison in cerca di risposte. Per cercare di calmarla, Allison confessa di aver ucciso Dominick, ma viene interrotta da Strickland, che chiama Marla per avvertirla che è stato trovato il colpevole.

-ATTENZIONE: SPOILER-

Il detective mostra alle donne le immagini di un’altra donna, dai capelli rossi, la stessa che guidava la macchina che ha investito Dominick, mentre ritira dei soldi dal conto svizzero. La Polizia è convinta che sia lei l’assassina, e scagiona sia Allison che Marla e Cheryl.

Le tre si recano sulla tomba del loro marito per chiudere definitivamente la vicenda e lasciarsi tutto alle spalle. Ma le sorprese non sono finite. Negli ultimi minuti del film vediamo infatti Allison (che ha rifiutato l’invito di Strickland ad uscire con lei) raggiungere Gabby (Ksenia Thurgood), attuale compagna di Graham, che le consegna una valigetta contenente un milione di dollari.

Allison ha assunto Gabby affinché le sparasse, in modo da depistare le indagini. Quando Gabby le chiede se è stata lei ad uccidere Dominick, le risponde che se glielo dicesse la dovrebbe uccidere.

La regola delle tre mogli, curiosità e cast

Il film-tv è andato in onda negli Stati Uniti, su Lifetime, il 1° dicembre 2019 con il titolo “All My Husband’s Wives”, ma è anche noto come “Rule of 3”. Il cast principale è composto da tre attrici che hanno già recitato in serie tv note al pubblico.

In primis Kelly Rutherford (Cheryl), nota per essere stata Lily Van Der Woodsen in Gossip Girl e vista successivamente in The Perfectionists e Dynasty. Erin Karpluk (Allison), invece, ha recitato prima in Rookie Blue e poi è entrata nel cast di A Million Little Things, dove interpreta Anna. Kate Corbett (Marla), compare invece nella recente serie Coroner, nei panni di Cassidy.

La regola delle tre mogli, trailer

Ecco il traile de La regola delle tre mogli:

La regola delle tre mogli, streaming

E’ possibile vedere La regola delle tre mogli, oltre che durante la messa in onda televisiva su Raidue, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.