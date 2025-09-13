La Rai sfida Mediaset e riporta in tv lo storico programma dopo 24 anni

L’apparente pace televisiva tra Mediaset e Rai sembra essere giunta al capolinea. Le due emittenti stanno schierando il meglio della loro scuderia per accaparrarsi l’attenzione del pubblico, certi di poter vincere la gara dell’Auditel. I cambi di palinsesti e i debutti di nuovi e vecchi format rivisitati sono all’ordine del giorno e portano gli addetti ai lavori a fare valutazioni diverse al fine di non restare indietro. Del resto la Rai negli ultimi mesi ha messo in atto diverse mosse per fronteggiare la concorrenza, non ha temuto neanche il passaggio di Fabio Fazio a Nove, e ha puntato su nuovi volti come Stefano De Martino.

Barbara D’Urso è tra i concorrenti dell’imminente edizione di Ballando con le stelle, mentre Teo Mammuccari sarà al fianco di Mara Venier a Domenica in. Inoltre Milly Carlucci ha convinto Belen Rodriguez ha partecipare come ballerina per una notte e secondo alcuni rumors su Rai Due presto debutterà la nuova versione di Chi ha incastrato Peter Pan? Format di Mediaset rivisitato dalla rete di stato. Insomma le novità in vista per contrastare il Biscione sono diverse e tutte apparentemente vincenti.

Il noto giornalista Giuseppe Candela ha poi riferito che la dirigenza Rai sta lavorando per lanciare una nuova sfida a Mediaset. Il giornalista è certo che nei corridoi di Via Teulada si stanno prendendo accordi per debuttare con uno storico programma nato proprio a Canale 5. Un format che ebbe un successo inaspettato e che andò in onda per diverse stagioni e che ora, dopo ben 24 anni, potrebbe tornare in onda. Ma di che si tratta? E Mediaset deve temere la mossa Rai?

Ok, il prezzo è giusto! torna in tv? Le indiscrezioni

Secondo Candela la Rai starebbe trattando l’acquisizione dei diritti di Ok, il prezzo è giusto! storico programma Mediaset: “Il patto è saltato, inizia la show…Avvisate Pier Silvio Berlusconi che è in fase avanzata la trattativa per far sbarcare su Rai1 Ok, il prezzo è giusto!, titolo storico del Biscione…” ha scritto il giornalista sulle pagine di Dagospia.

A quanto pare il format, se la trattiva andasse a buon fine, dovrebbe andare in onda in Primavera nell’access time oggi occupato d’Affari Tuoi o anche in Estate: “A Viale Mazzini vorrebbero collocare il game prodotto da fremantle in access prime time (nella tarda primavera 2026 o la prossima estate al posto di TecheTecheTè).” Tuttavia per il momento non ci sono notizie ufficiali, ma solo indiscrezioni che appaiono più che fondate.

La Ruota della Fortuna, ascolti record per Gerry Scotti

Intanto Pier Silvio Berlusconi si gode il successo de La Ruota della Fortuna che sta ottenendo ascolti inaspettati. Ha battuto più volte Affari Tuoi e questo dimostra che l’aspettative Mediaset sono andate oltre il previsto. Del resto il debutto estivo de La Ruota della Fortuna e di Sarabanda si è rivelato vincente e ha consolidato il pubblico, che oggi continua a vedere il quiz di Scotti.

Resta da capire se per far fronte alla nuova mossa Rai, Mediaset penserà a schierare un nuovo programma o si concentrerà sul successo di quelli in onda. La sfida tra le due emittenti è appena iniziata e a quanto pare è destinata ad avere altri scontri accessi.