La Rai premia Diaco e Mediaset “cede” un suo volto di punta: chi arriva a Bella Mà

In vista dell’annuncio dei nuovi palinsesti Rai della prossima stagione i rumors sulle novità della programmazione della rete di stato si fanno più insistenti. Diversi i format che non sono stati confermati e altri che invece vedranno raddoppiare il loro appuntamento settimanale. I vertici della rete di stato hanno infatti deciso di puntare su tutti quei prodotti dell’intrattenimento che hanno avuto un riscontro più che positivo sul pubblico. Talk, ma anche show non eccessivi, ma ricchi di contenuti.

Tra questi c’è sicuramente Bella Mà condotto da Pierluigi Diaco. La Rai ha deciso di premiare il giornalista, che vanta una carriera stimabile e una lunga esperienza accanto a Maurizio Costanzo. Diaco conduce Bella Mà da diverse stagioni, il varietà va in onda di pomeriggio e dalla prossima stagione probabilmente conquisterà la fascia serale. Una puntata speciale è andata in onda nei mesi scorsi e ha avuto un riscontro più che positivo. L’appendice in prima serata dovrebbe occupare il prime time della domenica sera e competere con Che Tempo che fa di Fabio Fazio.

Il format, un mix tra salotto e show, ha una formula vincente e non poteva non essere promosso. Nella conduzione della prima serata Diaco sarà affiancato da un volto noto, una cantante molto amata che sarà ospite fisso del varietà. L’artista cavalca l’0nda del successo da tanti anni e oltre a cantare ha alle spalle diverse esperienze come conduttrice, ma ha lavorato soprattutto a Mediaset. Anche oggi è sotto contratto con l’azienda del Biscione che l’ha autorizzata a migrare provvisoriamente in Rai.

“Grazie Mediaset”, le parole di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi affiancherà Diaco nella sua avventura serale. La cantante ha chiesto l’autorizzazione a Mediaset per lavorare in Rai, e Berlusconi e co. non gli hanno negato la possibilità di lavorare alla rete di stato, anche se il suo contratto scade il prossimo anno: “Grazie a Mediaset che mi permette di andare, ancora sono legata a loro per tutto l’anno. Sono felicissima, Diaco è un ragazzo straordinario. Sicuramente canterò ma non mancheranno anche dei dialoghi con Pierluigi.

La cantante ha poi aggiunto: “Barzellette? Racconterò anche quelle, ma prometto che saranno pulite.” La Zanicchi è molto felice di fare questa nuova esperienza televisiva, si dedicherà alla musica ma avrà anche un ruolo di opinionista. BellaMa’ di sera è già nei palinsesti Rai, ma ancora non è noto quando debutterà.

Pierluigi Diaco: “Bella Mà di sera…racconterà l’Italia con le canzoni”

“BellaMa’ di Sera: l’idea è di raccontare l’Italia attraverso le canzoni che già hanno uno spazio importante nell’edizione pomeridiana del programma” Ha rivelato Diaco in un’intervista rilasciata Tv Sorrisi e Canzoni. Nel nuova versione del format oltre a Iva Zanicchi ci saranno anche Marco Morandi e Gino Castaldo:

“Si sono contraddistinti con la loro rubrica “Tutti cantano le emozioni” in onda di martedì. I due interpretano una raffica di canzoni, non più di dieci secondi per ciascuna, accomunate dallo stesso tema. Hanno inventato un genere televisivo”. Diaco sarà così uno dei protagonisti Rai della prossima stagione tv.