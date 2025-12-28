La Rai omaggia Brigitte Bardot: come cambia il palinsesto televisivo dopo la morte dell’attrice

Brigitte Bardot è morta a 91 anni. La Rai ricorda la celebre attrice con un palinsesto dedicato: quali film saranno visibili in chiaro.

Brigitte Bardot è morta a 91 anni, l’attrice – riferimento per il cinema francese e simbolo per la settima arte a livello internazionale – ha recitato in 45 film. Ciascuno con una storia ben precisa che ha saputo valorizzare i tratti dell’interprete, la quale non si è accontentata del grande schermo. Ha messo la propria capacità al centro anche di altre discipline: Bardot, infatti, si è distinta negli anni come modella, cantante e attivista per gli animali.

Causa quest’ultima che aveva molto a cuore al punto da assorbirla a tempo pieno dal 1973 in poi, quindi da icona del cinema moderno la nota attrice diventa attivista nel vero senso della parola mettendo su anche una fondazione – che prende il suo nome – fondamentale nella cura degli animali e in tutte le battaglie per la salvaguardia dei loro diritti. Un Curriculum del genere resta l’eredità più grande da tramandare per le interpreti e gli appassionati che verranno.

L’omaggio della Rai

Non era, infatti, un riferimento soltanto per le donne Brigitte Bardot. La nota attrice ha rappresentato un termine di paragone, quella che oggi sarebbe definita reference, anche per molti colleghi uomini. Anche perché Bardot ha sempre messo al centro di tutto, comprese le proprie scelte, la libertà di essere. Ribelle in tempi in cui diventarlo poteva voler dire non lavorare più. Nel cinema e non solo.

Rischi molto presenti anche oggi, ma in forma diversa e – se vogliamo – con paradigmi maggiormente condivisi. Nel senso che, in alcune situazioni, non c’è il rischio di passare per la “mosca bianca” (come soleva essere definita la Bardot) di turno. Una lungimiranza che l’attrice ha pagato in alcuni ambiti, ma in tanti altri le ha restituito maggiore consenso e credibilità. Proprio per questo la Rai ha scelto, nel giorno della sua dipartita, di omaggiarla con una serie di film dedicati.

Il palinsesto televisivo cambia per tributare una delle attrici più apprezzate nel panorama cinematografico internazionale, Viale Mazzini ha scelto infatti una serie di opere che potrebbero sintetizzare l’operato di colei che è stata – a tutti gli effetti – una diva in grado di impegnarsi anche fuori dal set. Un film può essere eterno proprio come i rimpianti, per questo l’interprete ha cercato di averne meno possibile.

Come cambia il palinsesto

Alle 15.30 Rai3 trasmette A briglia sciolta: il film diretto da Roger Vadim. Correva l’anno 1961 e Brigitte Bardot interpretava il ruolo di una bellissima modella. Sofia, con i suoi occhi, sapeva ipnotizzare chiunque. Fascino magnetico non solo per esigenze di copione. Il secondo tributo all’attrice avviene sempre sulla rete cadetta di Viale Mazzini, stavolta la seconda: alle 21.00, Rai2 sceglie Le pistolere. Film diretto da Christian Jacque nel 1971.

Opera che vede anche la presenza di un’altra attrice simbolo della settima arte: Claudia Cardinale. Anche lei recentemente scomparsa. Il piccolo schermo italiano, quindi, non si accontenta di una semplice operazione nostalgia: si tratta di un vero e proprio omaggio. Quasi un ultimo inchino alle regine del grande schermo che, oggi, si ritrovano insieme a guardare il cinema evolversi da una prospettiva privilegiata. Quanto basta per animarne la nostalgia e coltivarne, per quanto possibile, l’eredità artistica.