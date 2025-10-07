La Rai e il colpaccio con Maria De Filippi: arriva il si

Maria De Filippi potrebbe sbarcare sulla Rai. L’indiscrezione sta circolando da qualche giorno e parla della presunta partecipazione della Regina Mediaset a un prodotto televisivo presto in onda sul palinsesto pubblico. Una mossa vincente che potrebbe far tornare Maria nell’azienda di viale Mazzini, dopo la sua passata presenza sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo di qualche anno fa, all’epoca condotto dal suo amico Carlo Conti.

Maria De Filippi e il programma Rai

La conduttrice di Amici e Uomini e Donne – storici format che sono ricominciati in questo periodo su Canale 5 – potrebbe arrivare in casa Rai dopo anni di tentativi. A chiamarla sarebbe stata la sua collega Francesca Fagnani, anche lei un vero punto di riferimento per il mondo televisivo italiano. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, Maria potrebbe partecipare alla nuova edizione di Belve, il talk show di Rai 2 che tornerà in onda il prossimo 28 ottobre dopo la pausa estiva. Ancora non si sa precisamente quale sarebbe il suo ruolo, ma si pensa che il suo volto possa essere parte del cast fisso della trasmissione. Per il momento le dirette interessate non hanno ancora confermato l’indiscrezione, ma c’è stato un indizio che ha portato molti telespettatori a ipotizzare la veridicità della notizia. La giornalista Rai è infatti apparsa come ospite ad Amici, nella prima puntata della 25esima stagione del programma. Un’apparizione che tanti fan hanno interpretato come il preludio di un’intervista tanto attesa, quella che potrebbe esserci nello studio di Belve.

Del resto, Francesca Fagnani non ha mai tenuto nascosta la sua ammirazione per Maria De Filippi. Durante un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, l’ha anche definita “una donna che da oltre vent’anni sa intercettare il gusto delle persone“. E ancora: “Chi fa il 30% di share oggi, con un pubblico frammentato, vuol dire che capisce qualcosa in più degli altri. E nella conduzione fa quello che non fa nessuno: gioca in sottrazione su sé stessa“. Pare che per anni la conduttrice di Rai 2 abbia provato a convincere la collega a partecipare al suo programma, ma il momento sarebbe arrivato.

Le novità sulla nuova stagione di Belve

La nuova edizione del programma “graffiante” di Rai 2 sta per ripartire. Il primo appuntamento va infatti in onda il prossimo 28 ottobre, com’è stato annunciato dalla stessa Francesca Fagnani sui suoi profili social. L’edizione autunnale è composta da sette puntate, di cui cinque appartenenti al format originale e due allo spin-off Belve Crime. Quest’ultimo è infatti dedicato ai protagonisti di casi di cronaca, che hanno del tutto scosso l’opinione pubblica.