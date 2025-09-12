La Rai cambia di nuovo la programmazione: si ferma Matano, torna prima il Paradiso

Il palinsesto di Rai 1 è pronto a cambiare volto per una giornata speciale. Lunedì 22 settembre 2025 la rete ammiraglia Rai modificherà il proprio daytime pomeridiano per lasciare spazio all’appuntamento istituzionale con Tutti a scuola, la cerimonia che inaugura ufficialmente l’anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La diretta sarà lunga e seguitissima e comporterà inevitabili variazioni per due dei programmi più amati dal pubblico: la soap di punta Il Paradiso delle Signore e il talk show di cronaca e attualità La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano.

Il Paradiso delle Signore in onda prima del previsto

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore, già partita con ottimi riscontri, dovrà adattarsi alla rimodulazione del palinsesto. La puntata di lunedì non andrà in onda alle 16:00, come da tradizione, ma sarà anticipato alle 15:30.

L’episodio si protrarrà fino alle 16:15 lasciando poi spazio all’edizione del Tg1 e subito dopo alla diretta condotta da Elenora Daniele per la manifestazione scolastica. Una scelta inevitabile ma anche un’occasione dei fan della soap, che potranno seguire le vicende di Adelaide e Marcello con mezz’ora di anticipo rispetto al solito.

Per gli appassionati del titolo Rai si tratta di una variazione oraria importante da ricordare. Chi si collegherà all’orario abituale rischia infatti di perdersi buona parte della puntata.

Matano si ferma per un giorno

A pagare il prezzo più alto del cambio di programazione sarà però La Vita in Diretta, trasmissione condotta ormai da anni da Alberto Matano. Lo storico talk show della Rai, che racconta con ritmo e approfondimento l’attualità del Paese, non andrà in onda.

Per Alberto Matano e il suo team si tratterà di una sospensione di un solo giorno. Il programma tornerà regolarmente in palinsesto martedì 23 settembre, con il consueto appuntamento dalle 17 alle 18:40. Un’interruzione necessaria, dovuta alla lunghezza della diretta istituzionale che, di fatto, occuperà gran parte del pomeriggio di Rai 1.

Se il pomeriggio Rai subirà stravolgimenti, l’access prime time rimarrà invece stabile. Confermato senza modifiche l’appuntamento con Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, che continuerà ad andare in onda alle 20:40 subito dopo il Tg1 della sera.

Il programma, tornato in palinsesto dopo la pausa estiva, ha registrano nella prima settimana una media 4 milioni di spettatori, con uno share di circa il 22%. Numeri solidi ma ancora leggermente inferiori a quelli registrato dal competitor di Canale 5, La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti, capace di raggiungere punte del 30% di share e 4,3 milioni di utenti fedelissimi.