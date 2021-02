La Pupa e il Secchione e Viceversa tornerà in onda questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, con la quinta puntata di questa quarta edizione, condotta da Andrea Pucci, con la collaborazione di Francesca Cipriani.

Il docu-reality di Italia 1 sta giungendo alle battute finali: questa sera, infatti, andrà in onda la penultima puntata del programma prodotto da Endemol Shine Italy.

Le coppie, che durante il corso di questa quarta edizione sono state rimescolate continuamente (e una nuova coppia è entrata in gioco nel corso della terza puntata), per quanto riguarda quelle rimaste in gioco, sono le seguenti: Stephanie e Guidi, praticamente una coppia di fatto nata all’interno della villa, tornati a giocare insieme grazie al Forziere nella scorsa puntata, Miryea e Marini, anche loro tornati di nuovo a giocare in coppia dalla scorsa puntata, Linda e Pisano, che sono state sempre insieme fin dalla prima puntata, e i Viceversa, Orazi e Gianluca e Paolella e Manuel

L’ultima coppia entrata in gioco, Paolella-Manuel, ha provocato reazioni contrastanti: se Manuel, infatti, ha riscosso molto successo, lo stesso non si può dire per la secchiona Paolella, costantemente sotto attacco a causa dei suoi comportamenti.

Gli ospiti che vedremo nel corso di questa semifinale de La Pupa e il Secchione e Viceversa saranno Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Ambra Lombardo e Aurora Staltieri.

Ambra Lombardo, l’insegnante del Grande Fratello 16, sarà La Supplente e interrogherà sia le Pupe che i Pupi.

Giorgio Mastrota e Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un Altro, invece, saranno i protagonisti della Prova Televendita, durante la quale le coppie dovranno ideare e mettere in scena una televendita avente come oggetto una “crema dell’amore”.

La coppia che, una settimana fa, ha dovuto lasciare la sontuosa villa alle porte di Roma, location di quest’edizione, rinunciando alla vittoria e ai 20mila euro del montepremi finale, è stata quella formata da Jessica e De Santis.