Giovedì 11 febbraio torna in prima serata su Italia 1 l’appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa, il programma con Andrea Pucci giunto alla quarta puntata di stagione. Insieme al comico, immancabile la presenza di Francesca Cipriani, pupa per antonomasia. Che cosa succederà nella Villa nel prossimo episodio del docu-reality?

Al termine dell’ultima puntata, in Villa sono scoppiate le scintille. Nemmeno a dirlo, al centro delle polemiche c’è Marini, che non solo ha interrotto l’idillio fra Stephanie e Guidi (la cui love story continuerà però senza ostacoli), ma anche spedito al Bagno di Cultura Hafdaoui e Matteo, poi eliminati al termine del gioco. Dubbi da parte del gruppo anche nei confronti della nuova Secchiona, Paolella, che fa coppia con il pupo Manuel, per via del suo carattere giudicato invadente. Il Secchione De Santis non mollerà il corteggiamento nei riguardi della collega Orazi, che seguirà una “lezione di pupaggine” da parte di Miryea.

Nella puntata in onda giovedì 11 febbraio, inoltre, a scompigliare le carte ci penserà anche il Forziere, che offrirà l’opportunità di tentare uno switch nella coppia, valido per cambiare il partner. All’interno del tesoro, due cuori: quello rosso consentirà il cambio del compagno di gioco (con conseguente accumulo di punti), quello nero farà invece perdere punti alla coppia che lo pescherà. Chi se la rischierà? Lo scopriremo durante la puntata!

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla puntata ci saranno la giornalista Francesca Barra, l’opinionista ed ex deputata Vladimir Luxuria, il dj Mark The Hammer e lo stylist Diego dalla Palma. Le prime due saranno impegnate a valutare le coppie nel fatidico Bagno di Cultura, dopo che Vladimir Luxuria avrà fatto da giudice nella Prova Comizio, in cui le coppie dovranno ideare e promuovere un partito politico. Mark The Hammer e Diego dalla Palma parteciperanno invece alla prova musicale, per la quale i concorrenti dovranno realizzare un brano su una base reggaeton. Torneranno nella quarta puntata de La Pupa e il Secchione anche la prova Nei tuoi panni, quella di riconoscimento Coccole e il popolare Syntony Test.