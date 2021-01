La nuova stagione invernale di Italia 1 si apre – fra le altre cose – con il ritorno de La pupa e il secchione e viceversa. Sarà la quarta edizione del reality show nato nel 2006 con la conduzione di Federica Panicucci ed Enrico Papi, ripetuto nel 2010 ancora con Papi ma affiancato da Paola Barale ed infine nel 2020 con l’approdo di Paolo Ruffini e Francesca Cipriani.

TvBlog è in grado di raccontarvi in anteprima quali saranno le novità e le conferme che caratterizzeranno l’edizione 2021 del programma. Partiamo innanzitutto dalle sicurezze: Andrea Pucci sostituirà Ruffini alla guida del programma, al suo fianco ritroveremo nuovamente la madrina nonché l’ex gieffina e nonché Pupa per antonomasia Francesca Cipriani.

Il cast sarà composto da 8 coppie: 5 pupe e 5 secchioni oltre i viceversa di 3 pupi e 3 secchione. Ogni settimana saranno coinvolti in prove di ingegno, logica, seduzione e agilità. Il compito più impegnativo sarà quello dell’interrogatorio. Il Professor Diego Verdegiglio sarà colui che effettuerà le verifiche di cultura generale constatando quindi l’impegno nello studio.

La location che accoglierà i concorrenti non sarà più quella di Villa Cornetto di Collefiorito (a Guidonia Montecelio in provincia di Roma) bensì in un’altra villa alle porte della capitale.

La Pupa e il secchione e viceversa 2021: i promo

Sicuramente ne vedremo delle belle e a darci la conferma sono le clip promozionali che vi mostriamo in anteprima. Ad esempio ecco alcune delle pupe provinate immolarsi in improbabili teorie sul Covid: “Non si attacca in modo sessuale”, sull’invenzione della ruota che sarebbe opera di “Frankenstein”, sul significato di onorario e persino sulle scritture di Omero.

Ma come deve essere il pupo ideale per le secchione? C’è chi lo vuole “creativo“, chi desidera un “ragazzo dolce“, chi non lo vuole “troppo narcisista”. C’è chi tra le ragazze spera di trovare qualcuno che possa accenderle il cervello e i sentimenti.

E i secchioni? Per darci un’idea ecco chi tra i papabili concorrenti illustra con determinazione una massima del filosofo Plutarco.