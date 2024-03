La Pupa e il Secchione 2024 torna il 10 aprile

Quando inizia la nuova stagione de La Pupa e Il Secchione 2024 condotta da Enrico Papi? La partenza ufficiale è per mercoledì 10 aprile

Nel promo ufficiale, andato in onda, pochi minuti fa, su Italia 1, conosciamo finalmente la data di messa in onda de ‘La Pupa e Il Secchione 2024‘. Lo show, condotto, quest’anno, da Enrico Papi (che è stato il padrone di casa già della prima e seconda edizione in co-conduzione con Federica Panicucci e Paola Barale), debutterà, con una nuova edizione, mercoledì 10 aprile. Il presentatore, reduce dall’esperienza di ‘Scherzi a parte’, sarà affiancato da una giuria d’eccezione composta da Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo.

Lo studio c’è, la scrivania e la zucca anche. Mancano solo i giudici… ma Enrico Papi sembra avere la soluzione! 🤓

⁰La nuova edizione de #LaPupaeIlSecchione vi aspetta da mercoledì 10 aprile su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/aCwwAZV8NW — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 22, 2024

Ad, oggi, non si conoscono ancora i nomi ed i volti delle Pupe e dei Secchioni. Ma c’è tanta curiosità attorno ad un format che, ogni stagione, sa rinnovarsi nella formula e nei personaggi da lanciare nello showbiz.

Nella clip precedente, invece, i telespettatori da casa hanno potuto assaporare un primo identikit sulle protagoniste di questa nuova serie di appassionanti puntate:

Stanno per tornare… più cariche che mai 😏💅🏻#LaPupaeIlSecchione vi aspetta prossimamente su #Italia1 e Mediaset Infinity! ✨ pic.twitter.com/3ZZEWmtnHz — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 21, 2024

“Me lo chiedete pure perché sono una Pupa? Basta guardarmi…”

“Le mie giornate le passo a piastrarmi i capelli, a truccarmi e farmi sempre bella. Sono poche le vere eleganti come me”.

Dalle precedenti edizioni de ‘La Pupa e Il Secchione’, sono uscite diverse protagoniste della tv: da Francesca Cipriani ad Elena Morali passando per Nora Amile, Rosy Dilettuso passando per Mary Carbone, Miryea Stabile, Silvia Abbate, Marysthell Polanco, Pasqualina Sanna, Stella Manente.

Analizzando il promo di presentazione, sicuramente, non mancherà, anche, quest’anno, l’esilarante momento dello ‘Zucca quiz’, il gioco in cui le Pupe dovranno indovinare, attraverso delle immagini, i personaggi che hanno fatto la storia della politica, della società, dello sport, della letteratura. Dando vita a siparietti molto divertenti e a gaffe super apprezzate dal popolo dei social.

L’ultima edizione de ‘La Pupa e il Secchione’, nella versione show’, è del 2022 con la conduzione di Barbara d’Urso. Ed è stata vinta da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti.