La Pupa e il secchione show: vincono Maria Laura De Vitis e Edoardo Baietti (video)

Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti si aggiudicano l’edizione 2022 de ‘La Pupa e il secchione show’. I due concorrenti hanno battuto nel ‘bagno di cultura’ finale, in una sfida al fotofinish, i super favoriti della vigilia, Alessandro De Meo ed Emy Buono. I vincitori hanno guadagnato il montepremi di 20 mila euro (Qui, il video).

Tutti gli altri partecipati al programma sono accorsi ad abbracciare i trionfatori e a congratularsi per il traguardo raggiunto senza non poche difficoltà.

L’inedita coppia si è formata nel corso delle settimane. L’ex fidanzata di Paolo Brosio, ad inizio trasmissione, gareggiava con Gianmarco Onestini (che ha preferito proseguire il suo percorso con Mila Suarez). Il suo compagno d’avventura, invece, era stato scelto per fare la spalla di Paola Caruso (squalificata dopo un duro scontro con l’ex fiamma di Alex Belli).

Dopo la proclamazione, la conduttrice, Barbara d’Urso ha ringraziato i telespettatori, i giudici (Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style) per l’affetto incondizionato dimostrato in queste 8 settimane. Ha, poi, dato l’appuntamento a domani per una nuova puntata di ‘Pomeriggio 5’.

Vi amo tutti. Vi ringrazio per essere stati con me in queste otto puntate.

