La proposta di matrimonio, i presunti tradimenti, la figlia Pia: perchè è finita la storia tra Balotelli e Raffaella Fico

Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno avuto una storia d’amore che è durata un anno e mezzo. I due sono infatti stati i protagonisti dei più importanti giornali di gossip, e al centro dell’attenzione mediatica per diverso tempo. Si sono conosciuti per la prima volta in discoteca, dove Raffaella andava spesso insieme alla sorella del calciatore, conosciuta a L’Isola dei Famosi. Tra i due è scattata subito la passione, tanto che la loro relazione è iniziato subito dopo. Il loro amore è stato così importante che, ad un certo punto, hanno entrambi deciso di avere un figlio. Raffaella Fico è rimasta incinta e ha partorito la figlia Pia, che è oggi sempre più identica alla mamma.

“Dopo i primi tre mesi abbiamo provato ad averla, poi è arrivata” – ha dichiarato lei durante un’intervista rilasciata per il programma Storie di Donne al Bivio di Monica Setta – “Lui poi, forse perché troppo giovane e un po’ peperino, non se l’è sentita all’inizio di fare il padre, ma io non covo rancore, a lui ho perdonato tutto, anche i tradimenti“.

Perché Mario Balotelli e Raffaella Fico si sono lasciati

Proprio nel corso di questa intervista televisiva, la showgirl ha parlato dei presunti tradimenti del suo ex compagno. “Lui mi ha tradita in più di un’occasione“- ha fatto sapere lei – “erano corna pubbliche, non si potevano neanche nascondere. Io l’ho perdonato perché ero molto innamorata“. All’improvviso i due si sono quindi lasciati, anche se hanno sempre messo la figlia al primo posto, essendo la loro vera priorità. Nel corso degli anni, il loro rapporto è molto cambiato e si è tramutato in amicizia. Tra i due è infatti rimasto un legame fatto di stima e affetto, anche perché Balotelli è sempre stato presente per la figlia.

“Lui è super presente nella vita di Pia con cui ha un bellissimo rapporto“, ha fatto sapere lei. I due genitori comunicano infatti molto sulle decisione da prendere sulla loro figlia e sul suo futuro.

Com’è Pia Balotelli oggi

La figlia venuta al mondo dall’amore di Balottelli e Raffaella Fico è sempre più bella. Nonostante la sua giovanissima età, la ragazza è già la fotocopia della mamma, da cui ha eredità soprattutto gli occhi, il naso e la bocca. A renderla piena di fascino sono anche quelle tracce che la contraddistinguono.

Sui profili social della showgirl, Pia è apparsa in più occasioni e i fan non hanno fatto a meno di notare la sua bellezza, tanto che sono sempre moltissimi i commenti. “Sei bellissima“, ha infatti scritto un utente del web. E ancora: “Non ci sono parole per descrivere la tua bellezza”, “Uguale a tua mamma”, “Che bella che sei. Ti auguro tanta felicità”.