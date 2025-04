La Promessa, spoiler spagnoli: perché Margarita lascia Ignacio

Le trame spagnole de La Promessa suggeriscono che Margarita e Martina avranno ancora discussioni con il conte de Ayala, ma questa volta potrebbero esserci risvolti inaspettati. Nelle puntate che stanno andando in onda in Italia, Margarita e il conte Ignacio de Ayala sono fidanzati, anche se la figlia della donna, non approva la loro relazione.

Proprio a causa della ferma opposizione di Martina, infatti, nelle puntate addietro ci sono stati pesanti contrasti tra la figlia di Margarita e Ignacio, al punto che lui l’aveva accusata di aver cercato di avvelenarlo e mandata in manicomio, con la minaccia che altrimenti, l’avrebbe denunciata.

Salvata da Curro, ancora molto innamorato di lei, Martina era riuscita a tornare al Palazzo, ma subito dopo, il conte avrebbe voluto che la ragazza andasse in convento. Successivamente, Margarita si era opposta, minacciando che se avesse continuato a tormentare la figlia, non avrebbe più sposato il conte.

In seguito, Martina aveva deciso di accettare la relazione tra la madre e il conte, per quieto vivere. Nelle puntate spagnole de La Promessa, tuttavia, accadrà qualcosa di inatteso.

La Promessa, trame spagnole: il conte de Ayala minaccia ancora una volta Martina

Ignacio de Ayala, negli episodi spagnoli de La Promessa, si mostrerà sempre più impaziente e la sua reazione sarà furiosa, quando Margarita deciderà di rimandare di nuovo il loro matrimonio.

L’uomo si mostrerà insostenibile, prendendosela per ogni cosa. Margarita, inizialmente, tenderà a giustificarlo, fin quando, una conversazione con Catalina, non le farà vedere le cose, da una prospettiva diversa. La giovane marchesa de Lujan ricorderà a sua zia un dettaglio non certo di poco conto. Se il conte dovesse convolare a nozze con Margarita, si impadronirebbe del 25% del Palazzo.

Da qui, si potrebbe dedurre tanta urgenza nel volerla sposare. La conversazione con la nipote, porterà Margarita a riflettere. Ma non è tutto, perché mentre la donna si chiuderà in sé per ragionare sulla direzione da dare al rapporto con il conte, quest’ultimo prenderà tali tentennamenti come l’ennesima intromissione di Martina.

Convinta che sia quest’ultima a insinuare dubbi nella madre, la minaccerà pesantemente, dicendole che le farà del male. Martina dapprima resterà in silenzio, poi racconterà tutto a sua madre, e alla fine Margarita deciderà di lasciare definitivamente il conte de Ayala.

Una scelta molto forte, dettata anche da una importante conversazione con la governante Petra, che sarà cruciale per mettere insieme i pezzi del puzzle sulla figura, alquanto controversa, dell’uomo.