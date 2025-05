La Promessa spoiler spagnoli, chi ha ucciso Jana: la verità viene a galla

La Promessa – soap opera originaria dalla Spagna – va in onda tutti i giorni su Rete 4. Nel corso delle precedenti puntate, Manuel e Jana avevano iniziato a pensare al loro matrimonio. I due avevano anche trovato il modo di incontrarsi segretamente ma con la paura di poter essere scoperti per il loro amore. In realtà, proprio nel bel mezzo di un loro incontro, Romulo aveva visto Manuel e Jana baciarsi ma aveva fatto finta di nulla. Lui stesso aveva poi detto una frase misteriosa all’erede del marchesato, facendogli così capire di aver scoperto tutta la situazione.

I prossimi episodi della soap andranno in onda nei prossimi giorni sempre su Rete 4, e in rete stanno già circolando le prime anticipazioni su quello che succederà.

La Promessa anticipazioni: grandi novità per Manuel

Nel corso delle prossime puntate della soap spagnola, ci sarà in primis una bellissima notizia che riguarderà proprio Manuel e Catalina. Quest’ultima riuscirà infatti a portare a termine la sua gravidanza e metterà al mondo due gemelli. L’arrivo dei piccoli renderà quindi Manuel zio per la prima volta. Nel frattempo, Catalina non potrà non rivelare tutta la verità alle persone a lei vicine. Il primo da avvertire sarà Adriano, il padre dei gemelli. L’uomo sarà in realtà già al corrente della situazione grazie a una confidenza fatta da Manuel qualche momento prima.

Catalina informerà inoltre anche suo padre del fatto che il papà dei gemellini non è Pelayo, come aveva in realtà fatto credere in passato, ma Adriano. Ad occuparsi di Catalina sarà inoltre Emilia, un’infermiera che arriverà nel cast de La Promessa e che porterà altrettanti colpi di scena.

Chi ha ucciso Jana: le indagini continuano

Le anticipazioni sulle prossime puntate de La Promessa dicono inoltre che Curro e Pia vorranno capire quello che è accaduto a Jana, e cercheranno quindi il responsabile dell’omicidio della ragazza. Proprio grazie a queste indagini fatte nell’ultimo periodo, i due riusciranno a scoprire dei dettagli molto interessanti sulla morte di Jana. Il corpo di quest’ultima avrebbe infatti assunto un colore bluastro subito dopo la morte e, per questo motivo, Curro e Pia inizieranno a sospettare che la causa del decesso fosse stato il veleno assunto dalla giovane donna. Si recheranno quindi tutti da Rufino, un esperto in materia, che rivelerà appunto che il colore blu potrebbe essere dovuto dalla presenza di cianuro nel suo corpo.

Per concludere, Curro farà una scoperta del tutto sconvolgente che potrebbe cambiare il corso della storia. L’uomo troverà infatti una lettera di Rufino nella corrispondenza di Lorenzo.

Dove vedere La Promessa e quando va in onda

Quando la soap spagnola ha messo piede nel palinsesto Mediaset, la si poteva guardare su Canale 5, dove ha debuttato il 29 maggio 2023 nel daytime. In seguito La Promessa è stata trasferita su Rete 4 in preserale. Le puntate sono disponibili anche in streaming su TimVision, sia in italiano che in spagnolo con sottotitoli.