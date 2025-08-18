La Promessa, spoiler spagnoli: chi arriva (dal nulla) al Palazzo

La Promessa è tra le soap spagnole di maggiore successo in onda sulle reti Mediaset. Come Il Segreto e Una vita anche La Promessa è in costume e ambientata in un contesto storico dove le differenze sociali erano all’ordine del giorno. Nella tenuta vivono i signori, ma anche la servitù e le vicissitudini dei vari protagonisti si incrociano dando vita a drammi, amori, passioni e intrighi. Gli spoiler spagnole rivelano alcuni colpi di scena che daranno alla trama un quid in più. A quanto pare tornerà dal nulla un personaggio che in passato ha condizionato la vita di alcuni volti che vivono a La Promessa.

Al centro della scena c’è Ricardo che riceverà una sorpresa inaspettata. Il passato tornerà a bussare alla sua porta e nonostante lo stupore riuscirà a non farsi condizionare. Santos scopre che la madre non è morta e si attiva per cercarla, desidera conoscere la sua versione dei fatti in merito al suo addio alla tenuta. Il giovane troverà Ana, che gli racconterà di essere andata via da La Promessa a causa dei maltrattamenti del padre: la donna definirà Ricardo un mostro e questo lascerà senza parole Santos.

Dopo il confronto con la madre il giovane è ancora più confuso: i suoi dubbi e domande non hanno trovato nessuna risposta e la situazione appare sempre più ricca di misteri e segreti. Ana inoltre dirà al figlio che il padre ha minacciato di ucciderli se lo avesse portato con lei. Santos chiede così spiegazioni a Ricardo, desidera conoscere la verità, ma la versione del padre è del tutto diversa da Ana. Secondo l’uomo la moglie è andata via per rifarsi una vita con lo zio.

Santos confuso chiede un confronto a tre

Santos non sa se credere alla madre o al padre, è disorientato e non riesce a capire chi dice la verità. Per questo decide di mettere a confronto i genitori, vederli insieme raccontare le due versioni dei fatti lo può aiutare a capire chi mente. Il maggiordomo dice no alla richiesta del figlio, che si convince che è il padre che non gli ha detto la verità. In seguito Ricardo rivelerà di aver rifiutato di parlare con Ana perché teme di amarla ancora, una confessione che farà cadere Pia in una profonda tristezza.

Quest’ultima decide di allontanarsi dal maggiordomo. Romulo rivelerà a Ricardo che le sue parole su Ana hanno fatto soffrire Pia. L’uomo è molto in pensiero per lei, ma non può negare la sua confusione sentimentale e quello che ha sempre provato per la madre di suo figlio. Improvvisamente Ana si presenta nell’ufficio di Ricardo per avere un confronto con lui, dopo tanto tempo i due si rivedono e le reazioni di entrambi sono diverse. Ricardo non vuole parlare con l’ex e la caccia via: la donna lascia lo studio e prima di andare via dalla tenuta incontra Santos.

Ana si rifiuta di stare con il figlio Santos: la delusione del giovane

Santos incontra la madre mentre lascia La Promessa, il giovane è felice di vederla e le chiede di fare una passeggiata con lui. La donna ha però una reazione inaspettata: si rifiuta di stare con il figlio. Una decisione che lascia senza parole Santos. Quest’ultimo si convince che dietro il comportamento ostile della madre ci sia Ricardo e crede che il padre sia un vero mostro, così come lo ha descritto Ana.

Intanto anche Pia è preoccupata per la visita di Ana al maggiordomo. E certa che è stato lui ad invitarla per vederla e riavvicinarla, ma nessuno ancora sa quali sono le intenzioni della donna e che Ricardo l’ha cacciata appena l’ha vista. Non ha voluto neanche parlare con lei.