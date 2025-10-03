La Promessa, spoiler: è la resa dei conti, perchè Pia viene cacciata

Le vicende incentrate sulla vita a palazzo vedranno Pia e Catalina allontanarsi dalla tenuta, suscitando reazioni forti e cambiamenti radicali nei personaggi coinvolti. La loro assenza, insieme a un evento inquietante che riguarda Petra, cambierà l’andamento delle storie e porterà alla luce le fragilità dei personaggi.

Nelle ultime puntate, Manuel e Jana si sono finalmente sposati, dopo una lunga serie di eventi che li hanno visti protagonisti. Il matrimonio è stato un momento di gioia, celebrato insieme alla servitù. Tuttavia, la felicità degli sposi è stata seguita dalla partenza per il viaggio di nozze, che ha scosso Cruz, visibilmente turbata dalla notizia. Curro e Catalina, al contrario, hanno sostenuto con entusiasmo la scelta di Manuel e Jana, ma non sono mancate le preoccupazioni.

Allo stesso tempo, i misteri all’interno della tenuta non sono finiti. Teresa, Lope, Marcelo e Vera hanno proseguito le loro indagini sulla misteriosa stanza scoperta dietro la camera da letto di Cruz, mentre Catalina ha dovuto affrontare un’improvvisa emorragia, mettendo a rischio la sua gravidanza e aggiungendo ulteriore drammaticità alla sua storia.

L’espulsione di Pia

Il cuore della trama ruota intorno alla sofferenza di Ricardo, che sarà costretto a fare i conti con la dolorosa separazione dalla sua fedele servitrice, Pia. Dopo essere stata allontanata dalla tenuta, Pia lascia Ricardo in uno stato di angoscia e sconforto. Il maggiordomo, visibilmente distrutto, cercherà di trovare un po’ di conforto nei suoi colleghi, ma la sua speranza di vedere Pia ritornare presto a La Promessa si scontrerà con la dura realtà. A nulla serviranno gli appelli disperati di Ricardo a Cristobal, il quale si troverà incapace di esaudire il suo desiderio, segnando un momento di impotenza che risuonerà tra i corridoi di La Promessa.

Un altro personaggio che affronterà una grande sofferenza emotiva è Adriano. La partenza della moglie Catalina dalla tenuta segnerà un momento di crisi per la famiglia De Lujan. Adriano, già scosso dal distacco improvviso della consorte, si troverà anche ad affrontare la solitudine. La sua vita cambierà irreversibilmente, con la sua mente che non smette di tornare alla decisione di Catalina di allontanarsi. Martina, cugina di Catalina, cercherà di scoprire le vere motivazioni dietro a questa scelta, con il sospetto che ci sia un motivo nascosto che la spinga ad abbandonare non solo il marito, ma anche i loro figli.

Mentre le vicende di Pia e Catalina dominano le emozioni della servitù, un altro personaggio, Petra, si trova ad affrontare una condizione di salute sempre più critica. La sua situazione peggiorerà, tanto che rifiuterà persino di mangiare. La sua salute continua a deteriorarsi senza che ci sia un miglioramento, nonostante i tentativi di Maria di intervenire.