Anticipazioni della puntata de La Promessa di domenica 9 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 9 marzo 2025: strane indagini

Catalina indaga sulla cicuta

Tadeo (Mario Zorrilla) ringrazia Catalina (Carmen Asecas) per la collana regalata ad Adriano (Ibrahim Al Shami). Catalina gli spiega perché il bene comune conviene a tutti. Gli chiede della cicuta, e se fosse possibile acquistarla dallo speziale, Tadeo spiega che è molto simile al prezzemolo e potrebbe causare una diagnosi errata, ma andrà a informarsi.

Un lavoro per Virtudes

Candela (Teresa Quintero), intanto, trova un lavoro a Virtudes come nuova “perpetua” di Don Fermin, risolvendo i suoi problemi. In questo modo la giovane avrà uno stipendio, e potrà finalmente mandare il figlio Adolfo alla scuola del paese.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.