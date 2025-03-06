Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 7 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 7 marzo 2025:

In difesa di Martina

Tutti scoprono che Margherita (Cristina Fernandez Pintado) ha trovato il barattolo di cicuta nella camera della figlia e Martina (Amparo Piñero), nonostante ciò, assicura di essere innocente. Ayala (Miquel García Borda) non le crede e ritiene che le cose non possano rimanere così. La servitù scommette sull’innocenza di Martina, e Simona (Carmen Flores Sandoval) racconta l’accaduto a Catalina (Carmen Asecas) per spingerla a tornare a palazzo e aiutare la cugina.

Lope si sveglia e si scusa con Romulo

Lope (Enrique Fortùn) si sveglia e, quando va a chiedere scusa a Rómulo (Joaquín Climent), scopre qualcosa che lo lascia scioccato. Virtudes si rende conto che, anche se avesse riavuto il figlio, non saprebbe cosa fare con lui. Simona e Candela (Teresa Quintero) cercano di aiutarla.

Petra controlla Jana

Petra (Marga Martinez) tiene d’occhio Jana (Ana Garces) che chiede aiuto a Rómulo per poter andare a trovare Donna Pía (Maria Castro) e portarle delle coperte senza essere scoperta dalla governante. Curro (Xavi Lock) e Manuel (Arturo Sancho) vengono sorpresi da un’esplosione durante la loro missione.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.