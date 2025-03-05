Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 6 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 6 marzo 2025: lettere e ringraziamenti

L’addio a Paco

Al fronte, Manuel (Arturo Sancho), Curro (Xavi Lock) e Jose Juan porgono il loro ultimo saluto a Paco (Ivan Montez) e continuano la marcia. Curro scrive finalmente una lettera a Martina (Amparo Piñero) per dirle che la ama ancora, ma poi decide di strapparla.

Adriano ringrazia Catalina

Adriano (Ibrahim Al Shami) ringrazia Catalina (Carmen Asecas) per la sua generosità, dopo aver saldato il suo debito con la banca grazie alla vendita della collana che lei gli ha regalato. Contrariamente al volere di Alonso (Manuel Regueiro), Maria Antonia (Elia Galera) riesce a rimanere al palazzo.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.