Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Rete 4 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

La Promessa, anticipazioni puntata del 5 febbraio 2025: Catalina non vuole uscire dall’hangar finché Cruz non le chiederà scusa

Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 5 febbraio 2025 alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 5 febbraio 2025:

La tensione tra Alonso e Cruz

Tra Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) c’è sempre più tensione, anche per via delle scarne notizie su come stia il figlio Curro (Xavi Lock), ed entrambi cercano l’appoggio di María Antonia, che per conto suo nutre molti dubbi su Petra (Marga Martinez) e sul suo astioso comportamento.

Catalina è inamovibile

Catalina (Carmen Asecas) assicura a Rómulo (Joaquín Climent) che non lascerà l’hangar dove si è rifugiata finché Cruz non le chiederà pubblicamente scusa per quello che ha fatto e Rómulo chiede aiuto a Tadeo (Mario Zorrilla) perché Catalina riconsideri la sua decisione.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.