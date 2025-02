Anticipazioni della puntata de La Promessa di martedì 4 febbraio 2025 alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 4 febbraio 2025: notizie vecchie e nuove

Le ultime notizie su Manuel e Curro

L’unica a ricevere notizie di Manuel e Curro (Xavi Lock), partiti per mesi per la guerra d’Europa, è Jana, ma purtroppo le informazioni non sono quelle che sperava, poiché la lettera è datata due mesi prima: resta quindi ancora il dubbio su che fine abbiano fatto i due.

Catalina in pericolo

Santos (Manu Imizcoz) continua a vantarsi con Lope (Enrique Fortùn) della sua relazione con Vera (Angela Echaniz), ma qualcuno assiste alla scena e lo mette in guardia. Don Romulo (Joaquín Climent), nonostante violi la discrezione tipica di un maggiordomo, rivela a Catalina (Carmen Asecas) che Cruz (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano) stanno pianificando di farla internare in un manicomio.

