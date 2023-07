Anche oggi, lunedì 31 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

Curro (Xavi Lock), sorpreso da Cruz (Eva Martin) mentre cerca di prendere Eugenia in braccio, la fa cadere. La marchesa lo rimprovera e gli ordina di non avvicinarsi più alla madre. Cruz decide che qualcuno dovrà assistere la sorella giorno e notte.

Maria (Sara Molina) suggerisce a Donna Pia (María Castro) il nome di Jana, in modo che possa portare a termine il suo piano, ma la marchesa decide che sarà Maria, Jana le propone di ridurre le medicine ma lei è spaventata.

Pia e Mauro (Antonio Velázquez) mettono in guardia Teresa (Andrea Del Rio) per il suo avvicinamento al Barone, ma lei crede nella buona fede dell’uomo. Il barone rimprovera Pia e Petra (Marga Martínez) per il disordine nella sua camera, ed esige che sia Teresa a occuparsene.

Romulo (Joaquín Climent) convoca Manuel per dirgli che dovrebbe dichiararsi in modo formale a Jimena (Paula Losada) in presenza dei baroni, ma Manuel vuole prima conoscerla meglio. Juan fa visita a Leonor (Alicia Bercán) in presenza di Mauro, e la ragazza lo fa ingelosire. In cucina, inizia la produzione delle confetture che saranno messe in vendita. Candela (Teresa Quintero) soffre del rapporto tra Lope (Enrique Fortùn) e Simona (Carmen Flores Sandoval).

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.