La Promessa, anticipazioni puntata del 30 gennaio 2025: Manuel parte per la guerra per proteggere Curro

Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 30 gennaio 2025 alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 26 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO 2025

La Promessa, anticipazioni puntata 30 gennaio 2025: Jana è distrutta

La decisione di Manuel

Manuel confessa a Jana di aver preso la decisione di partire per la guerra per proteggere Curro (Xavi Lock). La cameriera è distrutta, ma finisce per comprenderlo. Cruz è ancora preoccupata di scoprire di chi è innamorato Manuel, ma quello che finisce per scoprire, ovvero che suo figlio è partito per la guerra.

L’ultima bugia di Pelayo

Intanto, Lorenzo (Guillermo Serrano) lascia La Promessa su ordine di Alonso (Manuel Regueiro), ma prima avvisa Catalina (Carmen Asecas) che Pelayo (Michel Tejerina) ha dato dei soldi a Cruz (Eva Martin). Il giovane ammette di aver mentito di nuovo e questa è l’ultima bugia che Catalina è disposta a tollerare.

Vera affronta Santos

Salvador (Mario Garcìa) dice a Don Ricardo (Carlos de Austria) che Santos (Manu Imizcoz) sta perseguitando Vera (Ángela Echaniz), e quest’ultima affronta il giovane, stanca dei suoi ricatti. Virtudes finisce per ammettere alla madre che tutto ciò che Norberta le ha raccontato di lei è vero. Petra (Marga Martinez) viene rimproverata duramente dalla Marchesa, ma la cameriera finalmente le tiene testa. Tutti al palazzo si preparano a salutare Maria (Sara Molina), che ha deciso di lasciare la Promessa per diventare la cameriera personale di una duchessa.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.