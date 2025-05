La Promessa, anticipazioni puntata del 22 febbraio 2025: un piano per far uscire Curro dalla trincea

Anticipazioni della puntata de La Promessa di sabato 22 febbraio 2025 alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La Promessa, anticipazioni puntata 22 febbraio 2025: proposte e punizioni

La proposta di Ricardo divide

Ricardo (Carlos de Austria) propone un omaggio delle amiche a Pia (Maria Castro) al camposanto, ma il marchese non vuole dare nell’occhio. Petra (Marga Martinez) si oppone con fermezza. Romulo (Joaquín Climent), ne prende le parti, deludendo tutti.

Un piano per allontanare Curro dalla trincea

Manuel (Arturo Sancho) confessa a José il timore che Curro (Xavi Lock), deciso a combattere, possa morire nel prossimo attacco. José lo rassicura di avere un’idea, non priva però di rischi, che potrebbe portarlo via dalla trincea.

La punizione di Petra

Petra punisce Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval), mettendole sotto pressione con richiesta all’ultimo minuto. Il conte de Ayala (Miquel García Borda) sorprende Martina (Amparo Piñero) con un regalo prezioso, un collier di grande valore, che stupisce le nobili.

Le rivelazioni di Candela

Salvador (Mario García) regala un diario a Maria (Sara Molina). Candela rivela fatti privati di Virtudes a Maria e Salvador, Lope (Enrique Fortun) deve intervenire e allontanarla dalla cucina. Catalina (Carmen Asecas), pentita di aver trattato male Adriano, gli scrive una lettera di scuse.

