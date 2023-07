Anche oggi, mercoledì 19 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 19 luglio 2023

Petra (Marga Martínez) ospita padre Camillo (Chico Garcìa) in una stanza della servitù. È lo stesso padre a chiedere a Petra di non rivelare la presenza di Lope (Enrique Fortùn) nelle cucine. I marchesi annunciano una cena con il Duca e la Duchessa de los Infantes e i Duchi de Belmonte, il cui figlio maggiore, Juan Luis, sembra piacere a Leonor (Alicia Bercán).

Mauro (Antonio Velázquez) viene a conoscenza di questo interesse e deve superare la sua gelosia. Cruz (Eva Martìn) incoraggia Jimena (Paula Losada) ad avvicinarsi a Manuel, ma lui la respinge e confida ad Jana che non riesce a smettere di pensare a lei.

Jana seppur con il cuore in pezzi, esorta il Signorino a togliersi dalla testa quest’idea di loro due insieme. Nel frattempo, a La Promessa arriva Salvador, un amico di Lope, che dopo aver fatto una buona impressione su Don Romulo e non solo, viene assunto come cameriere. Jana e Curro (Xavi Lock) continuano a cercare la copia del Don Chisciotte, con l’aiuto di un nuovo indizio fornito da Pia (Maria Castro). E mentre i due ragazzi sono presi dalla ricerca, Curro si lascia andare a qualche confidenza.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.