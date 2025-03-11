Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 12 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 12 marzo 2025: una proposta scioccante

Ayala vuole Martina in manicomio

Il conte de Ayala (Miquel García Borda) propone che Martina (Amparo Piñero) venga internata in un ospedale per malattie mentali, offrendole così la possibilità di sfuggire alla denuncia e al carcere. Sono tutti sconvolti all’idea che Martina finirà in manicomio, ma Ayala è irremovibile. Martina sarebbe portata al manicomio di notte, in segreto, dalla madre e Ayala.

Petra nutre un sospetto

Catalina (Carmen Asecas) cerca di scoprire la verità sul veleno parlando con Petra (Marga Martinez), la quale ne approfitta per insinuare che il conte si voleva liberare di Martina, per poter sposare la madre e mettere così le mani sulla quota che Margarita (Cristina Fernandez Pintado) possiede della Promessa.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.