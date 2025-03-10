Anticipazioni della puntata de La Promessa di martedì 11 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 11 marzo 2025: una denuncia sfiorata

Il piano di Jana

Jana (Ana Garces) raggiunge Pia (Maria Castro) nella grotta per portarle cibo e coperte, trovandola quasi assiderata. La giovane le racconta il piano per far credere a Gregorio (Bruno Lastra) che lei sia morta. Virtudes (Laura Lafuente) annuncia ai membri della servitù di volersi riprendere il figlio Adolfo, cercando di tenere all’oscuro Petra (Marga Martinez), che però viene a saperlo da Santos (Manu Imizcoz).

Ayala non denuncia Martina

Il conte De Ayala (Miquel García Borda) riunisce tutti a tavola per fare un annuncio: non intende più denunciare Martina (Amparo Piñero). Catalina (Carmen Asecas) convoca Petra nelle cucine per chiederle se il conte ha qualche nemico che potrebbe volerlo morto.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.