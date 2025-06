Anticipazioni della puntata de La Promessa di domenica 2 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La Promessa, anticipazioni puntata 2 marzo 2025: mezze verità

Santos non rivela tutta la verità a Petra

Santos (Manu Imizcoz) scopre Lope (Enrique Fortùn) a letto mentre Jana (Ana Garces) e Vera (Angela Echaniz) lo accudiscono in segreto. Promette di non rivelarlo a Petra (Marga Martinez), poi cambia idea e rivela tutto tranne che ci fossero Jana e Vera. Lope ringrazia Vera di averlo accudito, poi Romulo (Joaquín Climent) li scopre insieme in camera. Romulo sgrida Lope per non essersi confidato con lui. Petra non si fida di Santos: sospetta che protegga le cameriere, ma lui nega di averle viste. Vera rivela a Don Romulo che Lope gli ha mentito, gioca d’azzardo e ha perso molto.

La lettera dal fronte

Arriva una lettera dal fronte in Francia: Curro (Xavi Lock) e Manuel (Arturo Sancho), che sono partiti per la guerra d’Europa, sono sani e salvi. Maria (Sara Molina) consegna a Jana una lettera d’amore di Manuel dal fronte, e lei si commuove.

Ayala sta meglio

Margarita (Cristina Fernandez Pintado) annuncia che Ayala (Miquel García Borda) si sta riprendendo. Martina (Amparo Piñero) rivela ad Alonso (Manuel Regueiro) che non vuole male al conte. Alonso le raccomanda, in assenza di una diagnosi certa, di non dargli modo di agitarsi.

Petra provoca le cuoche, ma loro non reagiscono; piuttosto si divertono a deriderla per il rimprovero subìto dal marchese poco prima, cosa che la indispettisce non poco e che potrebbe portarla a inasprire il suo comportamento verso la servitù.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.