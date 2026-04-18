La Promessa, follia al battesimo: Eugenia rapisce il piccolo Andres e si lancia nel vuoto. Il tragico finale
Tragico spoiler spagnolo de La Promessa: Eugenia perde la ragione e compie un gesto estremo al battesimo di Andres
Il clima a La Promessa si fa sempre più cupo e le prossime puntate in onda su Rete 4 promettono di lasciare il pubblico con il fiato sospeso.
Al centro della tempesta troviamo Eugenia, la cui stabilità mentale, già precaria, crollerà definitivamente sotto i colpi dei sotterfugi di Leocadia e Lorenzo.
Quello che inizialmente sembrava solo un disagio profondo si trasformerà in una vera e propria ossessione nei confronti del piccolo Andres, il neonato di Catalina.
In preda a allucinazioni devastanti, Eugenia inizierà a convincersi di essere la vera madre del piccolo, ignorando i disperati avvertimenti di Curro.
La tensione esploderà durante il battesimo: in un raptus di follia, la donna impugnerà una pistola, ferirà Adriano all’addome e darà il via a una sequenza da incubo che culminerà sulla sommità di un’alta roccaforte.
Sangue e lacrime alla tenuta: Curro salva il bambino ma Eugenia muore davanti a tutti
Il momento del battesimo, che doveva essere una celebrazione di gioia, si trasformerà in un teatro di morte.
Con Andres tra le braccia, Eugenia minaccerà di farla finita davanti agli occhi pietrificati degli invitati. In un ultimo, eroico sussulto, Curro riuscirà a strappare il neonato dalle mani della madre adottiva, mettendolo in salvo tra le braccia di Catalina.
Purtroppo, per Eugenia non ci sarà redenzione, la donna sceglierà di lanciarsi nel vuoto, morendo poco dopo tra le braccia di un Curro distrutto dal dolore.
Mentre la tenuta piange l’ennesima tragedia, altri intrighi si consumano nell’ombra. Tra i sensi di colpa di Simona per le bugie del figlio e i tentativi disperati di Pia e Catalina di trattenere l’infermiera Emilia, il destino dei protagonisti appare più incerto che mai.