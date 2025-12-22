La Promessa, cambio programmazione: cosa succede alla soap Mediaset

La soap spagnola cambia ritmo e diventa la protagonista nel giorno più atteso dell’anno. I cambiamenti e le anticipazioni

I fan de La Promessa devono fare i conti con un cambio di programma, in un certo senso prevedibile, a causa dell’arrivo delle feste natalizie. Questo significa che dovranno rivedere le loro abitudini per il bene di strategie di palinsesti che puntano comunque a valorizzare un prodotto che macina tantissimi ascolti.

Mediaset ha deciso di rivedere la sua programmazione, consapevole del fatto che la soap spagnola è in grado di reggere anche il confronto con colossi dell’access prime time. Tutto questo mentre il racconto di Los Pedroches si avvicina a una delle fasi più intense e drammatiche, con eventi destinati a lasciare il segno e a cambiare gli equilibri tra i personaggi.

La Promessa: una crescita costante che convince Mediaset

La Promessa, puntata dopo puntata, ha registrato un andamento positivo sul fronte degli ascolti. Un risultato costruito nel tempo, grazie a una trama solida, personaggi stratificati e un racconto che unisce sentimento, mistero e tensione. Proprio i numeri molto positivi hanno spinto Mediaset a confermare la messa in onda in prima visione assoluta anche durante il periodo natalizio, pur introducendo alcune variazioni significative. La prima è prevista per sabato 20 dicembre, quando la soap approderà in prima serata con uno speciale di due ore, pensato come evento televisivo a tutti gli effetti.

La novità più rilevante, però, arriverà il giorno di Natale: a causa dello stop del talk show 4 di sera, la soap si allungherà eccezionalmente, occupando non solo il consueto spazio preserale ma anche l’access prime time. Il 25 dicembre andranno in onda due episodi consecutivi, dalle 19:45 fino alle 21:30 circa, offrendo al pubblico un vero e proprio “regalo” natalizio.

Una scelta ambiziosa, che porterà La Promessa a confrontarsi direttamente con i grandi protagonisti della fascia più competitiva della giornata: i game show leader di Rai 1 e Canale 5 e un’altra storica soap, Un posto al sole, su Rai 3. Una sfida tutt’altro che semplice.

Ma al di là delle questioni “logistiche” cosa dicono le anticipazioni riguardo alle prossime puntate? Sicuramente si preannunciano intensissime. La morte di Jana rappresenterà un punto di non ritorno per molti personaggi e, in particolare, per Curro, travolto dal dolore ma determinato a non fermarsi alle apparenze. Il suo bisogno di verità lo spingerà a indagare, mettendo sotto pressione il dottor Gamarra e riportando al centro della scena un mistero destinato a scuotere l’intero palazzo. Con questi ingredienti, La Promessa si prepara a vivere un Natale scoppiettante.