Anticipazioni della puntata de La Promessa di domenica 23 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 23 marzo 2025: scoperte al ritorno dal fronte

Curro scopre dove si trova Martina

Curro (Xavi Lock) scopre che Martina (Amparo Piñero) è stata ricoverata in segreto in sanatorio e chiede perché. Il conte de Ayala (Miquel García Borda) motiva la decisione con il suo tentativo di avvelenarlo con la cicuta, Margarita (Cristina Fernandez Pintado) non ci vede chiaro ma lo ha dovuto fare per evitarle la denuncia e il carcere.

Petra si arrabbia con Jana e Maria

Jana (Ana Garces) e Maria (Sara Molina) sono andate alla grotta per trovare Donna Pia (Maria Castro) e continuare a darle il loro supporto, ma Petra (Marga Martinez) nota l’assenza di entrambe e si arrabbia. Maria Antonia (Elia Galera) e Cruz (Eva Martin) brindano al ritorno a casa di Manuel (Arturo Sancho).

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.