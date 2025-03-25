Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 26 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 26 marzo 2025: tensione tra Alonso e Maria Antonia

Le insinuazioni di Lorenzo

Lorenzo (Guillermo Serrano) fa delle strane insinuazioni ad Alonso (Manuel Regueiro) su Maria Antonia (Elia Galera) e il marchese affronta la donna per sapere se ha detto a Lorenzo quello che è successo tra loro. La donna nega, ma Alonso le chiede di lasciare la Promessa.

La merenda di Margarita

Margarita (Cristina Fernandez Pintado) decide di invitare delle amiche a una merenda e Santos (Manu Imizcoz) si incarica di preparare gli inviti. Manuel chiede di farsi preparare una stanza in cui lavorare poiché al momento non può usufruire dell’hangar.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.