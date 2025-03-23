Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 24 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 24 marzo 2025:

Obiettivo mancato per Salvador

Salvador (Mario Garcìa) raccoglie solo 178 peseta e 28 centesimi per dimostrare ai suoceri di Virtudes (Laura Lafuente) che lei ha di che mantenere il piccolo Adolfo. È solo la metà del necessario, ma Candela (Teresa Quintero) non si arrende.

Santos scopre l’inganno di Vera

Il dottore non è convinto dell’innocenza di Martina (Amparo Piñero) e firma la cura sedativa. Vera (Angela Echaniz) è sempre stata innamorata di Lope (Enrique Fortùn), Petra (Marga Martinez) lo rivela a Santos (Manu Imizcoz) che scopre l’inganno.

L’accoglienza per Curro e Manuel

Curro (Xavi Lock) e Manuel (Arturo Sancho) tornati a casa sono accolti con affetto da tutti, servitù compresa. Petra parte all’attacco dei maggiordomi vuole scoprire dove siano Jana (Ana Garces) e Maria (Sara Molina), perché la scusa del lavoro dai duchi è saltata.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.