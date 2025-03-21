La Promessa, anticipazioni puntata del 22 marzo 2025: Curro e Manuel tornano dalla guerra; per Martina in manicomio è un calvario

Anticipazioni della puntata de La Promessa di sabato 22 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 22 marzo 2025:

Il ritorno di Curro e Manuel

Curro (Xavi Lock) torna dalla guerra accompagnato da Manuel (Arturo Sancho), per la gioia di tutta la famiglia. Anche tutta la servitù è felice di apprendere la buona notizia da Ricardo (Carlos de Austria), che ha assistito al ritorno dei due giovani. Curro ha un incontro con Cruz (Eva Martin), e le chiede il motivo di tanta animosità nei suoi confronti.

L’accordo tra Vera e Santos

Vera (Angela Echaniz) accetta l’intenzione di Santos (Manu Imizcoz) di cambiare, anche se solo per essere amici, non di più. Jana (Ana Garces) e María Fernández (Sara Molina) si incontrano con Pía (Maria Castro) nella grotta, dove rimarranno per un po’ mentre le cose con Gregorio (Bruno Lastra) si calmano.

Il calvario di Martina

María Antonia (Elia Galera) si presenta a Lorenzo (Guillermo Serrano) come vittima degli impulsi del Marchese (Manuel Regueiro). Ricardo inizia a sospettare di Virtudes dopo averla sorpresa a mentire. Martina (Amparo Piñero) vive un vero e proprio calvario in manicomio dove viene sottoposta a terribili cure che, poco a poco, minano la sua volontà. Dopo aver trascorso una notte d’amore con Adriano (Ibrahim Al Shami), Catalina (Carmen Asecas) gli chiede di essere meno formale con lei. Arriva nell’hangar Manuel, del cui ritorno dalla guerra Catalina era all’oscuro.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.