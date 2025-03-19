Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 20 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 20 marzo 2025: paura per Martina

Martina viene internata

Martina (Amparo Piñero) è stata internata, accettando le condizioni di Ayala (Miquel García Borda): la giovane riesce a difendersi dall’aggressione della sua compagna di stanza, Juana (Claudia Oslè), ma la notizia dell’incidente arriva a La Promessa e preoccupa tutti.

Jana e Maria proteggono Pia

Don Romulo (Joaquín Climent) racconta ad Alonso (Manuel Regueiro) del ritorno di Gregorio (Bruno Lastra) e insieme prendono una decisione drastica per permettere a Jana (Ana Garces) di portare delle provviste a donna Pia (Maria Castro) senza destare sospetti. Si decide che Jana trascorrerà un po’ di tempo con Maria Fernandez (Sara Molina) nella grotta, facendo credere che stia lavorando per un amico del marchese.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.