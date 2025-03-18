Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 19 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 16 AL 22 MARZO 2025

La Promessa, anticipazioni puntata 19 marzo 2025: paure e sospetti

Curro e Manuel sotto bombardamento?

Alonso (Manuel Regueiro) vorrebbe avere delle informazioni sul bombardamento avvenuto nei boschi francesi nella zona dove si trovano Curro (Xavi Lock) e Manuel (Arturo Sancho). Adriano (Ibrahim Al Shami) vorrebbe aiutare Catalina (Carmen Asecas) a ricominciare a gestire l’attività delle marmellate.

I sospetti di Gregorio

Gregorio (Bruno Lastra) dice a Petra (Marga Martinez) di aver scoperto che nella tomba di Pia (Maria Castro) non c’è nessuno e che pensa che Pia sia viva e che si nasconda nelle vicinanze. Maria (Sara Molina) vede Gregorio e va subito a dirlo a Jana (Ana Garces). Vera (Angela Echaniz) dice a Lope (Enrique Fortun) che vuole affrontare Santos (Mani Imizcoz) e lo bacia.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.