Anticipazioni della puntata de La Promessa di martedì 18 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 18 marzo 2025: solidarietà e avvertimenti

L’avvelenamento fa ancora parlare

Petra (Marga Martinez) dice a Cruz (Eva Martin) di non sapere nulla sulle cause dell’avvelenamento del conte di Ayala (Miquel García Borda), per cui Martina (Amparo Piñero) ha accettato di farsi internare in un sanatorio, seppur si proclami innocente.

La servitù vuole sostenere Virtudes

Virtudes (Laura Lafuente) riferisce a Simona (Carmen Flores Sandoval) che Petra ha scoperto la sua intenzione di lasciare la Promessa e ora teme di essere mandata via. Simona le dice che la servitù raccoglierà le 550 pesetas che le permetteranno di riavere suo figlio Adolfo.

Romulo avverte Santos

Romulo (Joaquín Climent) dice a Santos (Manu Imizcoz) che se creerà degli altri conflitti, come quello creato con Lope (Enrique Fortùn) e Vera (Angela Echaniz), lo manderà via. Ricardo (Carlos De Austria) vuole ricominciare da zero con Santos per evitare che i loro rapporti si deteriorino.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.