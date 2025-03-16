Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 17 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 17 marzo 2025: le sorti di Pia e non solo

Le indagini su Pia

Petra (Marga Martinez) rivela a Gregorio (Bruno Lastra) i suoi sospetti sulla presunta morte di Pia (Maria Castro). Insieme decidono di indagare per scoprire se la vecchia governante è ancora in vita. Petra, poi, rivela ad Ayala (Miquel García Borda) di avere capito che tutta una messa in scena ordita da Ayala stesso per allontanare Martina e poter finalmente sposare Margarita (Cristina Fernandez Pintado). Ayala nega tutto.

Vera sotto scacco

Vera (Angela Echaniz) rivela a Lope (Enrique Fortún) che Santos (Manu Imizcoz) è l’unico a conoscenza di una verità sul suo passato, ragion per cui la tiene sotto scacco. Lope la invita a ribellarsi alla sua tirannia prima che sia troppo tardi.

La lettera per Curro

Juana (Claudia Oslè) procura a Martina (Amparo Piñero) carta e penna con cui scrive una lettera a Curro (Xavi Lock). Per poterla inviare, dà a Juana il braccialetto che gli ha regalato Curro con cui la sua compagna prova a corrompere il guardiano all’uscita del sanatorio.

Lorenzo punzecchia Alonso

Lorenzo (Guillermo Serrano) punzecchia Alonso (Manuel Regueiro) sulla sua amicizia con Maria Antonia (Elia Galera) ma Alonso non si sbilancia e chiede a Lorenzo di smetterla. Petra chiede scusa davanti a tutta la servitù per i suoi continui litigi con don Ricardo (Carlos De Austria).

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.