La Promessa, anticipazioni puntata del 17 marzo 2025: Martina riesce ad avere carta e penna per scrivere a Curro
Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Rete 4 ambientata in Spagna nei primi del Novecento
Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 17 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.
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La Promessa, anticipazioni puntata 17 marzo 2025: le sorti di Pia e non solo
Le indagini su Pia
Petra (Marga Martinez) rivela a Gregorio (Bruno Lastra) i suoi sospetti sulla presunta morte di Pia (Maria Castro). Insieme decidono di indagare per scoprire se la vecchia governante è ancora in vita. Petra, poi, rivela ad Ayala (Miquel García Borda) di avere capito che tutta una messa in scena ordita da Ayala stesso per allontanare Martina e poter finalmente sposare Margarita (Cristina Fernandez Pintado). Ayala nega tutto.
Vera sotto scacco
Vera (Angela Echaniz) rivela a Lope (Enrique Fortún) che Santos (Manu Imizcoz) è l’unico a conoscenza di una verità sul suo passato, ragion per cui la tiene sotto scacco. Lope la invita a ribellarsi alla sua tirannia prima che sia troppo tardi.
La lettera per Curro
Juana (Claudia Oslè) procura a Martina (Amparo Piñero) carta e penna con cui scrive una lettera a Curro (Xavi Lock). Per poterla inviare, dà a Juana il braccialetto che gli ha regalato Curro con cui la sua compagna prova a corrompere il guardiano all’uscita del sanatorio.
Lorenzo punzecchia Alonso
Lorenzo (Guillermo Serrano) punzecchia Alonso (Manuel Regueiro) sulla sua amicizia con Maria Antonia (Elia Galera) ma Alonso non si sbilancia e chiede a Lorenzo di smetterla. Petra chiede scusa davanti a tutta la servitù per i suoi continui litigi con don Ricardo (Carlos De Austria).
La Promessa, replica su La 5
La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.
La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity
Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.
La Promessa, la soap
La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.
Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.