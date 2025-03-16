Anticipazioni della puntata de La Promessa di domenica 16 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 16 marzo 2025: la nuova amica

Martina si ambienta nel sanatorio

Martina (Amparo Piñero), che ha accettato di farsi internare per evitare la denuncia da parte del conte di Ayala (Miquel García Borda), cerca di ambientarsi al sanatorio grazie all’aiuto della sua compagna di stanza, Juana (Claudia Oslè).

Accordi e disaccordi

Le cuoche trovano esorbitanti le richieste dei suoceri di Virtudes (Laura Lafuente) e cominciano a diffidare delle loro intenzioni. Il legame tra Adriano (Ibrahin Al Shami) e Catalina (Carmen Asecas), dopo il disaccordo con Cruz (Eva Martin), invece di spezzarsi, si rafforza.

Jana sempre più preoccupata

Jana (Ana Garces) è sommersa dalle preoccupazioni: per Manuel (Arturo Sancho), per Curro (Xavi Lock), e per Donna Pia (Maria Castro), in quanto a causa dell’insistente presenza di Donna Petra (Marga Martinez), non è più riuscita a farle visita.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.