La Promessa, anticipazioni puntata del 15 marzo 2025: e se Ayala avesse incastrato Martina?

Anticipazioni della puntata de La Promessa di sabato 15 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 15 marzo 2025: inganni e litigi

Ayala ha ingannato tutti?

Il Conte de Ayala (Miquel García Borda) nega l’accusa di Petra (Marga Martinez), secondo cui l’avvelenamento che l’uomo ha subìto non è stato opera di Martina (Amparo Piñero), bensì un contorto piano del conte stesso per poter finalmente sposare Margarita (Cristina Fernandez Pintado).

Lope e Santos sotto osservazione

Dopo la lite tra Lope (Enrique Fortùn) e Santos (Manu Imizcoz), Don Ricardo (Carlos De Austria) e Don Romulo (Joaquín Climent) vogliono tenerli d’occhio affinché non riaccada. Ma Lope è ancora molto preoccupato per Vera (Angela Echaniz). Alla frustrazione per la guerra di Cruz (Eva Martin), si aggiunge la preoccupazione per la nipote, e la marchesa attacca chiunque le si pari davanti.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.