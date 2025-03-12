La Promessa anticipazioni puntata del 13 marzo 2025: Virtudes torna dal suo viaggio affranta
Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Rete 4 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento
Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 13 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.
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La Promessa, anticipazioni puntata 13 marzo 2025: delusioni e gelosie
Virtudes torna affranta
Simona (Carmen Flores Sandoval) vuole andare a cercare Virtudes (Laura Lafuente), che ancora non torna dal suo viaggio intrapreso per riprendersi il figlio, ma quando sta per partire, rivede la figlia tornare a casa affranta e disperata.
Santos è geloso e vuole far male a Vera
Tra Lope (Enrique Fortùn) e Vera (Angela Echaniz) torna la sintonia e Santos (Manu Imizcoz), geloso, cerca nuovamente di abusare di Vera. Lorenzo (Guillermo Serrano) propone a Maria Antonia (Elia Galera) di tenere lontana Cruz (Eva Martin) per un po’, per permettere a lei di parlare con Alonso (Manuel Regueiro) e appianare le loro divergenze.
La Promessa, replica su La 5
La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.
La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity
Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.
La Promessa, la soap
La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.
Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.