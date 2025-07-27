La Promessa, anticipazioni: nozze tra Catalina e Pelayo, arriva una decisione

Tra furti misteriosi, matrimoni forzati e tensioni tra i protagonisti, i nuovi episodi de La Promessa saranno davvero imperdibili!

I nuovi episodi di La Promessa saranno trasmessi su Rete 4, dal 27 luglio al 2 agosto, a partire dalle 19:35. Inoltre, la soap sarà disponibile in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, per chi desidera seguire le vicende della tenuta in qualsiasi momento.

Con la tensione che sale e le storie che si intrecciano sempre più, La Promessa continua a incantare il pubblico con colpi di scena, matrimoni improvvisi e misteri da svelare. Non perdere i prossimi episodi e scopri cosa accadrà ai personaggi che ormai fanno parte delle tue serate televisive!

Le prossime puntate de La Promessa

Il misterioso furto di un crocifisso scatena una serie di reazioni nella servitù della tenuta. Maria Fernandez scopre chi è il colpevole, ma decide di mantenere il segreto, un atto che potrebbe avere conseguenze inaspettate. La sua scelta di tacere crea una tensione palpabile tra i personaggi, alimentando il mistero che circonda il furto.

Nel frattempo, Pelayo ha deciso di sposare Catalina, e i preparativi per il matrimonio sono in pieno svolgimento. Pelayo è pronto a riconoscere il bambino che Catalina porta in grembo, ma ci sono ancora molte ombre sul futuro di questa unione. Sarà una scelta d’amore o solo una decisione dettata dalle circostanze?

Curro si trova in bilico, stretto tra i sospetti nei confronti di Julia e la pressione di accettare un matrimonio che non sente suo. Martina lo esorta a riflettere, mentre Lorenzo non esita a usare il ricatto emotivo per spingerlo verso le nozze. Curro cederà alla volontà degli altri o cercherà di seguire il proprio cuore?

Jana, sempre più isolata dalla vita sociale, continua a sottrarsi agli eventi mondani, trovando conforto solo tra le domestiche. Tuttavia, Cruz, la marchesa, non sembra disposta a lasciarla vivere in tranquillità. Cruz decide di occuparsi personalmente del guardaroba di Jana e, con l’aiuto di Petra, la tiene sotto controllo. Dietro il suo comportamento premuroso, però, si cela una strategia ben precisa.

La tensione tra Cruz e i Duchi de Los Infantes cresce quando la marchesa si rifiuta di rinunciare a un ricevimento mondano, desiderosa di mantenere l’immagine perfetta della sua unione con Alonso. Ma le voci su una presunta relazione tra la marchesa e Maria Antonia potrebbero minare questa facciata di perfezione.

Infine, Cruz organizza una cena di benvenuto per Jana, ma la ragazza continua a sentirsi a disagio e sopraffatta dalla situazione. La cena si trasforma in un altro momento di tensione, con Jana che, sopraffatta dall’ansia, decide di abbandonare la tavola, lasciando gli altri a confrontarsi con le proprie emozioni e difficoltà.