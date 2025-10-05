La Promessa, anticipazioni: la gravidanza di Jana allarma Alonso

Ottobre si è aperto all’insegna delle tensioni per i protagonisti de La Promessa. Nella soap opera di origine spagnola, un articolo scandalistico comparso sul giornale ha gettato nello sconforto Cruz e suo marito. A finire al centro dei pettegolezzi è stato il matrimonio dell’erede del casato di Lujàn con l’ex cameriera.

Una notizia che è circolata, al contrario di quanto pensi Cruz, non a causa della sposa ma di Leocadia, intenzionata a mettere in atto la sua vendetta. Negli episodi precedenti, infatti, Jana e Manuel sono convolati felicemente a nozze e sono partiti per un viaggio in auto che con l’obiettivo di visitare la Spagna in lungo e in largo.

Un imprevisto li ha costretti a fermarsi: il guasto all’auto ha rischiato di far trascorrere ai giovani una notte tra i pericoli del bosco. Fortunatamente sono giunti appena in tempo Nica e Antonio, due dolci anziani che hanno offerto loro un riparo. Per ricompensarli del loro affetto, Manuel e Jana hanno celebrato una seconda volta le nozze sotto ai loro occhi.

Le anticipazioni annunciano che il ritorno dal viaggio non sarà privo di sorprese. Quella che dovrebbe essere una bella novità si trasformerà ben presto in un incubo per la famiglia. La gravidanza scatenerà la reazione inaspettata di Alonso durante un durissimo faccia a faccia.

La reazione di Alonso all’annuncio: spoiler 9 ottobre

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire come la dolce attesa di Jana modificherà le dinamiche familiari a La Promessa. La novella sposa, una volta rientrata, rivelerà a Manuel la sua gravidanza, di cui lei era già al corrente prima del matrimonio. Una punta di amarezza sarà superata dalla gioia per il lieto annuncio.

La felicità di Jana sarà condivisa anche con le sue amiche, mentre cresce l’emozione per l’annuncio ufficiale al resto della famiglia. Nella puntata in onda giovedì 9 ottobre i marchesi si troveranno a cena, occasione ideale per comunicare l’arrivo di un figlio. “Jana è incinta”, con queste semplici parole Manuel renderà noto lo stato della moglie, scatenando lo stupore generale.

Se Leocadia e Curro si mostreranno entusiasti per l’arrivo dell’erede, calerà il gelo invece su Cruz e Alonso. La marchesa sarà scandalizzata dal fatto che la gravidanza risale a prima delle nozze, ma l’uscita più brusca sarà quella di Alonso. “É una vergogna!”, così commenterà esprimendo tutto il suo dissenso.

Un susseguirsi di repliche è contraccolpi agiterà la tavolata. Manuel tenterà di difendere la compagna, ma ben poco potrà fare di fronte all’avversione di chi ha di fronte. Cruz, nonostante i tentativi di Leocadia di placare la sua ira, incalzerà definendo “indecente” il comportamento di Jana, fino a far emergere il suo terribile giudizio su di lei. La ritiene una donna dai facili costumi.

Il peso dell’umiliazione, a quel punto, sovrasterà Jana che sarà sul punto di alzarsi da tavola e abbandonare la cena. Trattenuta dal marito però, alla fine resisterà alle provocazioni, fino al momento in cui sarà Cruz a tagliare la corda. Secondo il marchese, la reputazione della famiglia è ormai distrutta.