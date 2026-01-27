La Preside sale in cattedra con il 24,7% di Share, Zelig staccato di quasi 4 punti. I dati Auditel del 26 gennaio 2026

Luisa Ranieri ha trovato un altro personaggio capace di renderla imprescindibile sul piccolo schermo: La Preside, dopo Le indagini di Lolita Lobosco, è quel tipo di prodotto in grado di entrare nelle case degli italiani e non uscirne più. La fiction di Raiuno trova nuova linfa puntata dopo puntata, anche grazie al trasporto mediatico garantito dai commenti social.

Lo Share si attesta sul 24,7%. Canale 5 invece ritrova Zelig 30: l’anniversario della trasmissione comica rende bene, non abbastanza per impensierire la concorrenza. La rete ammiraglia di Mediaset conquista il 20,8% di Share. Un distacco di quasi 4 punti. Divario netto, ma considerando la tipologia di contenitore la sfida è ancora aperta.

La Preside leader con 24,7% di Share, Zelig indietro di quasi 4 punti

Il programma comico deve portare a termine un ultimo slot, considerando anche qualche Best Of successivo. Dunque La Preside sta vincendo i primi confronti, ma saranno le prossime settimane a dire l’effettivo potenziale di due format consolidati. Ciascuno nel proprio genere di riferimento. Le reti cadette, invece, si rifugiano in altro: Rai2 grazie a Sulle ali dell’onore conquista il 2,9% di Share, mentre cresce ancora Rai3 con Massimo Giletti e Lo Stato delle Cose.

La trasmissione ottiene il 6,8% di Share. Rete4, passando a Cologno Monzese, punta tutto su Quarta Repubblica che ottiene il 5,3% di Share. Italia Uno sceglie il cult movie dal titolo “Io vi troverò”, contenuto che realizza il 6,3% di Share. La7 ritrova Corrado Augias con La torre di Babele che ottiene il 4,7% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2,2% di Share grazie a 4Hotel.

Scotti torna a staccare De Martino in preserale

Nove punta su un altro tipo di film, Reazione a Catena, e ottiene lo 0,9% di Share. Nel preserale italiano Gerry Scotti torna a staccare Stefano De Martino di un punto: La Ruota della Fortuna si attesta sul 25,4% di Share, mentre Affari Tuoi ottiene il 24,5% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra Canale 20, Rai4, Iris e RaiMovie che rispettivamente hanno scelto World War Z, E Venne Il Giorno, Il Diario di Anna Frank e Soldato Blu. Le percentuali ottenute sono 1,2%, 1,3%, 1,5% e 1,4% di Share.