La Preside, è la neo fiction in onda su Rai uno con protagonista Luisa Ranieri: quante puntate sono e dov’è stata girata la serie.

La Preside: quante puntate sono, quando finisce e dove è stata girata

La Preside è la nuova fiction di Rai 1 che ha debuttato lunedì 12 gennaio 2026 in prima serata alle 21:30, con protagonista Luisa Ranieri nei panni di una dirigente scolastica determinata e coraggiosa. Ispirata liberamente alla storia vera di Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Morano di Caivano, la serie racconta la forza, le difficoltà e le sfide quotidiane di chi sceglie di cambiare una comunità partendo dalla scuola. La fiction è compost di quattro puntate, trasmesse in prima visione il lunedì sera.

Ogni puntata va in onda con una doppia programmazione di episodi, per un totale di otto episodi complessivi, ognuno della durata di circa 50–60 minuti. Oltre che su Rai Uno la fiction è disponibile su RaiPlay, tra i contenuti gratuiti. La possibilità di rivedere le puntate in replica e online ha contribuito al successo della serie, che ha registrato ottimi ascolti fin dalla prima messa in onda grazie alla qualità della regia e alla forte componente emotiva del racconto.

La Preside è una serie dal forte impatto emotivo, che invita alla riflessione e che pone in evidenza temi sociali attuali che meritano maggiore attenzioni soprattutto dalle istituzioni. Un prodotto che ha ottenuto il consenso del pubblico grazie all’eccellente interpretazione di Luisa Ranieri che per vestire i panni di Eugenia Canfora ha rivoluzionato anche la sua immagine. La dispersione scolastica, l’impatto del territorio sulla vita dei giovani e il ruolo dell’educazione come strumento di riscatto sono solo alcuni degli argomenti trattati nella serie, argomenti considerati di primo piano soprattutto in alcune zone d’Italia.

La Preside, dov’è stata girata la serie con Luisa Ranieri

Anche se la storia è ambientata idealmente nel Parco Verde di Caivano (Napoli), luogo reale in cui la vicenda di Eugenia Carfora ha avuto origine, la produzione ha deciso di spostare buona parte delle riprese in altre location italiane per motivi logistici e narrativi. Le principali location di La Preside includono: Napoli Est – San Giovanni a Teduccio, dove sono state girate molte scene che rappresentano la periferia urbana in cui si muovono studenti e docenti. Altre zone del capoluogo campano sono state usate per gli esterni.

Diverse sequenze istituzionali e legate ad ambienti amministrativi sono state girate a Roma e nel Lazio. Mentre per alcune scene all’aperto sono state scelte aree di Fiumicino e Ostia, località di mare poco distanti dalla capitale. Solo alcune parti del set sono state effettivamente girate a Caivano, ma l’atmosfera ricreata mira a evocare la realtà del Parco Verde e la complessità delle dinamiche sociali raccontate nella serie.

Luisa Ranieri: “Ho sentito la responsabilità del ruolo di Eugenia Canfora”

In una recente intervista Luisa Ranieri ha raccontato di aver sentito una grande responsabilità nel portare sullo schermo la storia di Eugenia Carfora. Ha spiegato che il progetto è nato nel 2019 con suo marito Luca Zingaretti e c’è voluto diverso tempo per svilupparlo con la dovuta attenzione alla verità umana e sociale della vicenda. L’attrice ha detto che nella storia di La Preside non c’è solo intrattenimento, ma anche una riflessione profonda sulla scuola di oggi.

Secondo l’attrice, figure come quella che interpreta sono esempi di tenacia e di come le persone possono davvero fare la differenza nella comunità. Inoltre ha aggiunto che trascorre del tempo con Eugenia Canfora è stato commovente e utile per comprendere a fondo cosa significa credere in ciò che si fa, senza mai farsi abbattere e perdere la speranza.